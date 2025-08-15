Prepara galletas chocomaní altas en proteínas en pocos pasos

Disfruta de unas deliciosas galletas de chcocomaní fáciles de preparar, ricas en proteínas, bajas en carbohidratos, sin ingredientes raros y sobre todo para comer sin culpas.

La receta original es del nutricionista Aitor Bengoa Domínguez, especializado en recetas y planes de alimentación para bajar de peso. En sus redes sociales, Bengoa ofrece recetas que ayudan a bajar de peso con ingredientes reales que puedes conseguir en el supermercado sin mayores complicaciones.

Las galletas de chocomaní se elaboran con avena, mantequilla de maní, chispas de chocolates y otros ingredientes que combinados garantizan un sabor parecido a las galletas regulares. El nutricionista destaca el sabor de las galletas y que no se usan otros tipos de harinas que pueden afectar el sabor.

Receta de galletas de chocomaní saludables

Esta receta es fácil de preparar y rinde para 400 gramos de masa. Con esta masa puedes hacer las galletas estilo Nueva York que son grandes, solo debes separar la masa en cuatro porciones para que queden de 100 gramos cada una o hacer un rollo y dividir la masa a tu gusto.

Una vez horneadas, guardar en un recipiente hermético en el refrigerador o congelar. Para descongelar solo debes llevarla 15 segundos al microondas y ya están listas para disfrutar.

Ingredientes

140 g de avena molida

40 g de linaza molida

100 g de mantequilla de maní

2 huevos + 1 clara

2 cucharadas de miel

50 g de chispas de chocolate sin azúcar

1 cucharaditas de polvo de hornear

Vainilla + canela al gusto

Modo de preparación

1.-En un recipiente agregar los ingredientes secos y mezcla

2.- Incorpora el huevo, la mantequilla de maní, la miel y la canela. Amasa hasta que se unan los ingredientes.

3.- Agrega las chispas de chocolate y vuelve a amasar. Divide la masa en porciones iguales.

4.- Coloca en una bandeja para hornear y lleva al horno por unos 15 minutos a 180 grados.

5.- Retire del horno y están listas para disfrutar.

Sigue leyendo:

–Helado Magnum casero: sin azúcar y con pocos ingredientes

-Adiós al azúcar: Este postre de chocolate tiene 58 gramos de proteínas y es fácil de hacer

-Prepara este helado proteico con solo 4 ingredientes y disfruta sin remordimientos