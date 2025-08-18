Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del lunes, 18 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy lunes, 18 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 35 55 07

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 30 38 05 36 56 03 29 78 04 61 49 25 37 34 73 40 31 43 07 47

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 01 05 14 17 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 33 35 39

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un resguardo que has de proteger a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para ganar deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

