Se hizo pasar por mesero para sorprender a su abuela: la reacción es amor puro (Video)

Una sorpresa familiar en Argentina ha emocionado a miles de usuarios en TikTok. Un joven que se reencontró con su abuela, después de varios años sin verla, quiso sorprenderla de una manera original: haciéndose pasar por mesero en un restaurante.

La escena fue grabada por una prima del joven, que junto a otros familiares acompañaron a la mujer mayor para recibir la sorpresa. El emotivo momento se viralizó en cuestión de horas por la amorosa reacción.

“¿Le puedo ofrecer un abrazo?”: el gesto que lo cambió todo

El video muestra al nieto actuando como si fuera parte del personal del local, sirviendo la mesa de su abuela sin que ella lo reconociera. La mujer, completamente desprevenida, pidió una gaseosa como cualquier cliente, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir.

Cuando el joven le respondió con una frase poco habitual para un camarero: “Le puedo ofrecer un abrazo si quiere”, la abuela volteó con sorpresa y al reconocerlo, ambos se fundieron en un abrazo lleno de emoción.

La reacción de la mujer, entre risas y lágrimas, fue descrita por los usuarios como una muestra pura de amor familiar.

La grabación, publicada por la usuaria @geralfranconi, superó las 670,000 reproducciones y alrededor de 57,000 “me gusta”, generando miles de comentarios que celebran la creatividad del nieto y la ternura del encuentro.

No es primera vez que le daban una sorpresa

En otro video publicado en enero, en la misma cuenta de TikTok, la misma abuela fue sorprendida de forma creativa. Le tomaron una foto sin percatarse que atrás estaba otro de sus amados nietos.

Cuando le mostraron la imagen, ella gritó de emoción, pero no encontraba al joven que se había escondido. Por más que intentaron engañarla, diciendo que no había nadie, ella afirmaba que en la foto estaba su nieto Emanuel, pero no se la volvieron a mostrar.

Al cabo de unos segundos, y prácticamente creyendo que tuvo la engañó su mente, el joven aparece y se dan un fraterno abrazo.