Trump defiende celebración de cumbre con Putin y dice que generó “discordia”

El presidente Donald Trump se defendió de las críticas por la celebración de su cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska y dijo que la ubicación de la reunión generó “discordia” con su homólogo.

“Las Fake News llevan diciendo por tres días que sufrí un ‘gran fracaso’ permitiendo al presidente Vladímir Putin de Rusia tener una gran cumbre en Estados Unidos. En realidad, a él le habría gustado hacer la reunión en cualquier otro sitio menos EE.UU.”, dijo Trump en Truth Social.

“¡Fue un gran punto de discordia! Si hubiéramos tenido la cumbre en cualquier otro lugar, los medios dirigidos y controlados por los demócratas habrían dicho que eso era una cosa terrible“, agregó el presidente.

La reunión entre Trump y Putin se celebró el viernes pasado en una base militar en Anchorage, donde el ruso fue recibido con una alfombra roja y una exhibición militar aérea, y concluyó después de tres horas con una rueda de prensa llena de elogios pero sin un acuerdo de alto el fuego.

Trump, que ha alardeado de un “gran progreso” en esa cumbre y ahora aboga por un acuerdo de paz directo entre las partes en conflicto, relegando el alto el fuego, se dispone este lunes a reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

En su mensaje de Truth Social, el presidente estadounidense aprovechó para arremeter contra los medios no conservadores, a los que llama “Fake news”, y reivindicar su campaña de “seguridad” tanto en Washington D.C. como en la frontera sur con México.

