Turistas hallan documentos confidenciales en hotel cercano a cumbre Trump-Putin en Alaska

Huéspedes del Hotel Captain Cook, ubicado a unos 20 minutos de la base militar Elmendorf-Richardson, encontraron el viernes documentos clasificados de la Casa Blanca relacionados con la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin en Anchorage, Alaska.

De acuerdo con la emisora NPR, los papeles —ocho páginas en total— fueron localizados en el centro de negocios del hotel alrededor de las 9:00 de la mañana del 15 de agosto, horas antes del encuentro bilateral.

Se trataba de copias olvidadas en una impresora que contenían detalles sensibles: itinerarios completos de las delegaciones, números de contacto de altos funcionarios, los salones asignados para cada sesión e, incluso, notas sobre obsequios y menús.

Las fotografías a las que accedió EFE muestran que en los documentos figuraba el plan para que Trump entregara a Putin un busto de un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos, así como la transcripción fonética de los nombres de los integrantes de la delegación rusa.

También aparecían los asientos previstos para el almuerzo oficial, con Trump y Putin ubicados frente a frente y acompañados de sus principales asesores.

El banquete, que finalmente no se celebró, incluía un menú de tres tiempos: ensalada verde con vinagreta de champán, filete miñón con salsa de brandy o fletán con guarnición de patatas y espárragos, y como cierre, una crème brûlée.

Consultada por NPR, la Casa Blanca intentó minimizar la filtración y aseguró que se trataba únicamente de un “menú de almuerzo de varias páginas”. Sin embargo, el hallazgo se suma a otros episodios que han puesto en duda el manejo de información sensible en la administración Trump, señaló Efe.

En marzo, varios funcionarios compartieron detalles de un bombardeo en Yemen en un chat grupal de la aplicación Signal donde, por error, participaba un periodista. Y en abril, según The New York Times, el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría distribuido datos militares en un chat que incluía a familiares y a su abogado personal.

