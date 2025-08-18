Trump promete esfuerzos para eliminar el voto por correo

El presidente Donald Trump manifestó este lunes su intención de liderar un movimiento para eliminar el voto por correo antes de las elecciones intermedias de 2026.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano reiteró su oposición aspecto a esta modalidad de sufragio, a la que ha asociado sin fundamento con un supuesto fraude electoral que, según él, influyó en el resultado de los comicios presidenciales de 2020.

“LAS ELECCIONES NUNCA PUEDEN SER HONESTAS CON EL VOTO POR CORREO, y todos, EN ESPECIAL LOS DEMÓCRATAS, LO SABEN”, declaró Trump, quien añadió: “YO, Y EL PARTIDO REPUBLICANO, LUCHAREMOS CON TODO PARA RESTAURAR LA HONESTIDAD Y LA INTEGRIDAD EN NUESTRAS ELECCIONES”.

Trump quiere sustituir las máquinas de votación

Del mismo modo, Trump destacó su intención de priorizar las papeletas con marca de agua, en lugar de las máquinas de votación.

El uso del voto por correo ha sido históricamente más frecuente entre los votantes demócratas, mientras que los republicanos han preferido votar en persona. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente durante las elecciones de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, lo que provocó un aumento significativo en la adopción del sufragio postal.

Críticas hacia el Servicio Postal

Esta tendencia se ha mantenido en elecciones subsiguientes. En 2020, Trump ya había expresado sus preocupaciones sobre la financiación del Servicio Postal y su capacidad para gestionar el volumen de papeletas.

“Ahora necesitan ese dinero para que el Servicio Postal funcione y pueda procesar todos estos millones y millones de papeletas”, declaró Trump en una entrevista en Fox Business Network en 2020, y acotó que la falta de fondos podría impedir el “voto por correo universal”.

A pesar de las continuas críticas públicas de Trump, su campaña para 2024, junto con el Comité Nacional Republicano (RNC), ha tomado un enfoque pragmático. Ambas organizaciones han estado difundiendo información y recursos para ayudar a sus bases a emitir su voto por correo.

Con información de Politico

