Margaret Qualley y Sabrina Carpenter estarán en la biopic de Fred Astaire

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter se incorporan a la película biográfica sobre Fred Astaire que protagonizará Tom Holland. La primera interpretará a Adele Astaire, hermana mayor del legendario bailarín y su primera gran compañera artística, mientras que Carpenter dará vida a Ginger Rogers, la actriz y bailarina con quien Astaire formó una de las parejas más famosas del cine.

El proyecto, producido por Sony Pictures, todavía no tiene título y será dirigido por Paul King, cineasta responsable de “Paddington” y “Wonka”. King también escribió el guion junto a Steven Levenson, basándose en el libro “The Astaires: Fred & Adele”, de Kathleen Riley, quien participa además como consultora de guion e historia.

La película tendrá entre sus productores a Amy Pascal, Rachel O’Connor, Tom Holland, Ben Holden y Josh Hyams, entre otros.

La historia comenzará antes de Hollywood

El filme pondrá especial atención en la relación profesional entre Fred y Adele Astaire. Los hermanos comenzaron juntos en el vodevil y posteriormente llevaron su espectáculo a Broadway y al West End de Londres, antes de que Fred emprendiera la carrera cinematográfica que lo convirtió en una de las grandes figuras de Hollywood.

Para Paul King, contar la historia de Adele es precisamente uno de los atractivos del proyecto, ya que su trayectoria artística ha quedado mucho menos presente en la memoria popular que la de su hermano.

“Estoy encantado y honrado de que me hayan confiado contar la historia de Fred Astaire y su pareja de baile original (su hermana mayor Adele) en la pantalla grande”, declaró el director en un comunicado difundido por Variety. “El trabajo de Adele se ha perdido para la historia; de hecho, no sobrevive ninguna grabación de ella bailando”, añadió.

Carpenter interpretará a Ginger Rogers

Sabrina Carpenter, de 27 años, asumirá el papel de Ginger Rogers, quien compartió pantalla con Astaire en nueve películas entre 1933 y 1939. Ambos debutaron como pareja cinematográfica en “Flying Down to Rio” y volvieron a trabajar juntos en 1949 con “The Barkleys of Broadway”.

Para Carpenter, el proyecto también supone su regreso al cine después de varios años en los que su carrera musical tomó el protagonismo. La artista comenzó como actriz en producciones de Disney como “Girl Meets World” y “Austin & Ally”, y posteriormente participó en títulos como “Tall Girl”, “Clouds” y “Emergency”.

Qualley, conocida también por su trabajo en “The Substance”, completa así un reparto encabezado por Holland, quien tendrá la responsabilidad de interpretar a Astaire.

Sigue leyendo:

Aprueban orden de alejamiento solicitada por Sabrina Carpenter contra un hombre de 31 años

Madonna lanzó el videoclip de “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter

Greeicy y Mike Bahía mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai