Una persona murió en Gaza al caerle un paquete de ayuda desde el cielo

Las muertes de civiles que buscan obtener ayuda humanitaria continúan, y este lunes una persona perdió la vida cuando le cayó encima un paquete que fue lanzado desde un avión. Además, otras cuatro fallecieron cuando intentaron buscar comida en el punto de reparto de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) en el sur de Gaza, informaron gente del hospital Nasser.

En un comunicado el COGAT, que es el organismo militar israelí encargado de gestionar la entrada de ayuda en Gaza, apuntó que en las últimas horas nueve países lanzaron desde el aire 180 paquetes de ayuda humanitaria con alimentos, informó DW.

Estos países que tomaron la decisión de lanzar paquetes con comida y artículos necesarios, con el fin de ayudar a los civiles en Gaza, quienes continúan luchando por obtener un poco de comida, son Francia, Alemania, Bélgica, Jordania, Italia, Países Bajos, Emiratos, Singapur.

800 toneladas de ayuda de Indonesia

Indonesia descargó desde dos aviones militares 800 toneladas de ayuda, lo que Yakarta calificó de “hito histórico” en el marco de su apoyo a Palestina, reportó EFE.

“La ayuda distribuida cubrió diversas necesidades básicas para la población de Gaza, incluyendo alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños”,señalaron funcionarios de Indonesia en un comunicado.

Amnistía Internacional denunció, a la espera de una intensificación de la ofensiva terrestre, una “campaña de hambruna deliberada” de Israel en Gaza.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Esta campaña destruye “sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social en la Franja de Gaza”, advirtió en un comunicado la organización, luego de entrevistar a 19 residentes de campos desplazados y a dos miembros del personal médico que tratan a niños con desnutrición. Las ONG han denunciando el bloqueo israelí de la ayuda para Gaza.

Más de 62,000 palestinos muertos

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, afirmó desde el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, que su país está dispuesto a “inundar” la franja con ayuda. Y denunció “la intransigencia” y “obstáculos” de Israel para el ingreso de la misma, destacó DW.

Durante una conferencia, Abdelaty y el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, compartieron que son 550,000 toneladas la cantidad de ayuda, incluidos alimentos y medicina, la cual ingresó en Gaza, a través de Egipto desde el inicio de la guerra.

100 niños muertos por desnutrición y hambre

El último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, al menos 62,004 gazatíes han perdido la vida desde que comenzó la guerra, después de que se registraran ayer 60 pérdidas humanas, incluidas 5 por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición.

El comisionado general de la Agencia de ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, expresó que el número de niños muertos por desnutrición y hambre en Gaza, ya sobrepasa los 100, refiriéndose a los datos facilitados por la ONG Save the Children International, indicaron en un comunicado.

Esta cifra se suma a los más de 40,000 niños reportados como muertos o heridos debido a los bombardeos y ataques aéreos israelíes, según datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

