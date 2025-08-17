Estados Unidos suspende visas para palestinos de Gaza

El Departamento de Estado anunció la suspensión de las visas para refugiados palestinos de la Franja de Gaza. Las autoridades correspondientes realizarán una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

“Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos usados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales”, declararon.

Decisión tras publicación de influencer

El anuncio surge tras publicaciones de Laura Loomer, periodista e influencer conocida por sus teorías racistas y conspirativas, reportó DW.

El viernes, Loomer dijo que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que “trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (…) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Qatar”.

Loomer criticó duramente a “Heal Palestine”, que en X se presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de Gaza, informó DW.

🚨 BREAKING 🚨



Following the release of my reports yesterday exposing flights of GAZANS arriving at airports all across the US, the US State Department just announced that “All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped” while the US @StateDept “conducts a full… https://t.co/mI5APTairz — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 16, 2025

Visas médicas

“Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos“, escribió.

“Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado, cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas”, exigió Loomer.

Y además añadió, “están literalmente inundando nuestro país de yihadistas”. Este domingo hizo una nueva publicación en su cuenta X, para mostrar cómo sus exigencias fueron tomadas en cuenta por el Departamento de Estado.

¿Quién es Laura Loomer?

Nació el 21 de mayo en Tucson, Arizona hace 32 años. Es una activista de extrema derecha y republicana, quien se ha hecho conocida por sostener teorías de conspiración.

Loomer ha ganado notoriedad como resultado de haber sido prohibido en numerosas plataformas de redes sociales , incluidas Facebook , Instagram y Twitter, procesadores de pagos, vehículos de alquiler y aplicaciones móviles de entrega de alimentos.

Es conocida por sus discursos de odio y publicaciones de información que muchas veces no tiene una fuente confiable. A la mujer le han prohibido y hasta eliminado de eventos, le revocaron su credencial como periodista por acoso y causar disturbios.

Durante la segunda presidencia de Donald Trump, Loomer se convirtió en una figura influyente, utilizando sus redes sociales para pedir el despido de funcionarios que consideraba insuficientemente leales a Trump.

