Israel advierte sobre la inminente expansión de su ofensiva en Gaza

El ejército israelí “concentrará” sus operaciones en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear “de manera decisiva” al movimiento terrorista palestino Hamás, anunció el jefe del Estado Mayor este domingo 17 de agosto.

“Hoy aprobamos el plan para la próxima fase de la guerra”, declaró el teniente general Eyal Zamir, citado en un comunicado del ejército durante una visita en la Franja de Gaza.

“Seguiremos atacando hasta derrotar a Hamás”

“Mantendremos el impulso de la operación” a gran escala anunciada a mediados de mayo por el ejército en el enclave palestino, afirmó el líder militar sobre el nuevo operativo en la urbe más grande del territorio, que Israel considera uno de los últimos bastiones del grupo islamista.

“Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás, manteniendo siempre a los rehenes en el primer plano de nuestras preocupaciones”, amenazó.

Tomar el control de toda la Franja

El plan para una ofensiva ampliada, aprobado por el gabinete de seguridad israelí a principios de este mes, prevé la captura de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino, devastado por la guerra.

El objetivo es tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encuentran actualmente en el lugar.

