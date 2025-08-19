Clientes de Panera Bread podrían recibir pago de $6,500

Los clientes de Panera Bread que fueron afectados por una filtración de datos personales en 2024 tienen hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar un reclamo y recibir una compensación económica de hasta $6,500 dólares.

El pago forma parte de un acuerdo colectivo de $2.5 millones de dólares propuesto por la cadena de panaderías y cafeterías.

El origen del caso

El 23 de marzo de 2024, Panera Bread fue señalada por no haber tomado suficientes medidas de seguridad para proteger información confidencial de sus clientes, incluyendo números de Seguro Social.

Aunque la empresa no admitió responsabilidad, aceptó pagar $2.5 millones de dólares para resolver las demandas presentadas en su contra.

El acuerdo beneficia únicamente a quienes recibieron una notificación oficial de Panera indicando que sus datos personales pudieron haber sido comprometidos.

Cuánto dinero pueden recibir los afectados

Los clientes elegibles pueden reclamar distintos montos según los daños sufridos:

-Hasta $500 dólares por gastos ordinarios derivados de la filtración, como monitoreo de crédito o tarifas de reportes financieros.

-Hasta $6,500 dólares para quienes enfrentaron pérdidas extraordinarias, como robo de identidad, declaraciones de impuestos fraudulentas u otros cargos ilegítimos.

-Además, se puede recibir un reembolso de hasta 10 horas de tiempo perdido investigando los fraudes, calculado en $25 dólares por hora, lo que equivale a un máximo adicional de $2,500 dólares (incluido en el total de $6,500).

-Los residentes de California recibirán un pago extra de $100 dólares por obligación legal.

Si quedan fondos sin reclamar, se distribuirán en pagos adicionales de hasta $250 dólares entre los participantes, de manera proporcional al número de solicitantes.

Fechas clave y requisitos

El formulario de reclamo debe presentarse antes del 11 de noviembre de 2025 e ir acompañado de pruebas documentales, como estados de cuenta bancarios, recibos o reportes de crédito que demuestren las pérdidas.

Aquellos que no cumplan con la fecha límite quedarán excluidos de cualquier compensación.

El 29 de enero de 2026 se llevará a cabo la audiencia final para aprobar el acuerdo. Hasta entonces, los clientes afectados pueden seguir presentando sus reclamos a través del portal oficial del caso.

