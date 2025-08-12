Podrías recibir $5,000 si fuiste cliente de AT&T en 2024

Los clientes de AT&T que se vieron afectados por una o ambas filtraciones de datos registradas en 2024 podrían acceder a pagos en efectivo que, en algunos casos, alcanzan hasta los 5,000 dólares, como parte de un acuerdo millonario para resolver reclamos relacionados con la falta de protección de información personal.

AT&T acordó un pago total de $177 millones de dólares para poner fin a las demandas por las dos brechas de seguridad anunciadas el 30 de marzo y el 12 de julio de 2024.

Según el acuerdo, $149 millones se destinarán a los afectados por la primera filtración y $28 millones a los perjudicados por la segunda.

Aunque la empresa no admitió responsabilidad, sí aceptó indemnizar a los clientes que puedan demostrar daños.

En el caso de la brecha de marzo, la información comprometida habría incluido nombres, direcciones, números de Seguro Social, códigos de acceso a cuentas y otros datos sensibles.

Los afectados pueden solicitar hasta $5,000 dólares por pérdidas documentadas o un pago en efectivo según un sistema de niveles. Los pagos de nivel uno serán cinco veces mayores que los de nivel dos.

Para quienes sufrieron la filtración de julio, los datos expuestos habrían sido metadatos de llamadas, como números telefónicos, cantidad y duración de llamadas, y en algunos casos, identificadores de antenas.

Estos clientes pueden reclamar hasta $2,500 dólares por pérdidas comprobadas o recibir un pago de nivel tres.

Si una persona fue víctima de ambas brechas, puede presentar reclamaciones por cada una de ellas. El monto final de los pagos por niveles dependerá de la cantidad de solicitantes.

Las reclamaciones por pérdidas requieren presentar documentación y deben enviarse antes del 18 de noviembre de 2025.

El plazo para excluirse del acuerdo o presentar objeciones vence el 17 de octubre de 2025. La audiencia final de aprobación está programada para el 3 de diciembre de 2025.

Los interesados pueden verificar si cumplen los requisitos y presentar su solicitud en el sitio oficial del acuerdo: TelecomDataSettlement.com.

