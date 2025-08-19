¿Cómo Trump amplía el despliegue de la Guardia Nacional contra inmigrantes? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump autorizó el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en al menos 20 estados, para acciones migratorias, en medio de operativos de deportaciones.

Hasta el momento se ha visto el despliguege en California, Florida, Texas y la ciudad de Washington, D.C., pero la estrategia podría ampliarse conforme se intensifiquen los operativos para la deportación de inmigrantes indocumentados.

En el caso de la capital del país, el uso de los militares fue más sencillo para la Administración Trump, debido a que están bajo control federal, a diferencia de los estados.

Un reporte de The Nevada Independent confirmó que el gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo, está en proceso de autorizar el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Así lo confirmó Elizabeth Ray, portavoz de la oficina de Lombardo, pero por el momento se sabe que sería un número limitado de miembros de la Guardia Nacional, 35 según la cifra reportada, lo que representa menos del uno por ciento de los elementos en el estado..

“La fuerza militar del estado está trabajando para determinar los soldados involucrados de forma voluntaria en previsión de las órdenes”, dijo la Guardia Nacional de Nevada en una declaración, donde también confirmó que todavía no hay una petición formal.

La periodista Isabella Aldrete explica en el podcast “El Diario Sin Límites” qué ocurre en Nevada con la Guardia Nacional.

>> ¿Cuál es la orden que dio Trump sobre la Guardia Nacional?

>> ¿Cómo operaría la Guardia Nacional en Nevada?

>> ¿Qué complicaciones ha desatado en el estado la intención del gobernador Lombardo?

