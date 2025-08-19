FC Barcelona llegó a México para medirse ante la Liga MX femenil

Las actuales subcampeonas de Champions League y campeonas de la Liga F en España, el FC Barcelona Femenil, aterrizaron este martes en la Ciudad de México como parte a su gira de pretemporada y fueron recibidas por decenas de fanáticos en el aeropuerto local.

Con su plantilla completa de estrellas junto a ocho jugadoras de la filial, el FC Barcelona llegó a México para medirse ante un conjunto de estrellas de la Liga MX Femenil, el viernes en Monterrey, y posteriormente enfrentar a su similar del América Femenil, el domingo.

Entre las más solicitadas por los aficionados estuvieron las ganadoras del Balón de Oro y campeonas del mundo, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que accedieron a firmar accesorios y tomarse selfies con los presentes.

El Barça Femení aterrizó en México para su gira en suelo azteca en esta pretemporada.



¿Las primeras imágenes de su llegada? Niños y niñas buscando a su ídola Alexia Putellas para conseguir su autógrafo.



La evidencia del cambio. 🥹🔵🔴 pic.twitter.com/bXoWOTSsUK — Mundo Pelota (@mundopelotanet) August 19, 2025

También la prensa local acudió a la llegada de las blaugranas, uno de los mejores equipos femeninos del mundo, cuyas jugadoras no dieron declaraciones a los medios de comunicación.

💙❤️ Aitana Bonmatí giving out photos and autographs to fans in Mexico City. pic.twitter.com/iR0xY22T2E — Barça Femení (@BarcaFem) August 19, 2025

Las jugadoras del primer equipo que estarán disponibles para el entrenador Pere Romeu son las guardametas Cata Coll y Gemma Font, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Mapi León y Esmee Brugts, las centrocampistas Patri Guijarro, Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Claudia Pina, Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.

De la filial estarán presentes la portera Txell Font, las zagueras Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la artillera Celia Segura.

Las catalanas se entrenarán el miércoles y jueves por la mañana en las instalaciones del América, además de participar en actividades de promoción y patrocinios.

El jueves, partirán a Monterrey para disputar el primer partido, el sábado volverán a Ciudad de México y el domingo se enfrentarán con el América, en el que militan las exjugadoras del Barcelona, Sandra Paños y Bruna Vilamala; al finalizar el encuentro ante las Águilas volverán a España.

