Elefante ataca a un turista que le tomaba fotos: acabó hospitalizado y multado

Un turista terminó en el hospital después de ser atacado por un elefante en el Parque Nacional Bandipur, al sur de India. El incidente ocurrió cuando el hombre cruzó una zona restringida para tomar fotografías del animal.

El visitante, identificado como R. Basavaraju, ignoró las advertencias del personal y se acercó demasiado a un elefante salvaje que comía zanahorias cerca de la carretera, junto a un templo y la ruta nacional NH-67.

Según los reportes, el turista habría utilizado el flash de la cámara, lo que alteró al animal.

La reacción del elefante fue inmediata: comenzó a perseguir a Basavaraju por la carretera. En medio de la huida, el hombre cayó al suelo y fue pisoteado por el animal, que incluso llegó a arrancarle los pantalones antes de retirarse.

Todo el episodio fue grabado por otros visitantes, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en X y otras redes sociales. La escena generó indignación, ya que el hombre puso en riesgo su vida por no respetar las normativas frente a este tipo de animales.

Video of an elephant attacking a man who got too close to it to take a photo. The man got injured. The incident happened on NH-67 in #Karnataka’s Bandipur Tiger Reserve. @timesofindia pic.twitter.com/DMprXC6R6s — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) August 11, 2025

El turtista fue multado y obligado a grabar un video para reconocer su error

El Departamento Forestal de India sancionó al turista con una multa de 25,000 rupias (unos $285) y le exigió grabar un video reconociendo su imprudencia.

En declaraciones al Daily Mail, el organismo señaló: “Tales acrobacias imprudentes no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso”.

Por su parte, la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) recordó que los elefantes, aunque parezcan tranquilos, pueden reaccionar con violencia cuando se sienten amenazados.

Tanto las autoridades como las entidades de protección animal coinciden en un mensaje claro: respetar las reglas es esencial para proteger tanto a los turistas como a la fauna silvestre.