Mets pierden al receptor venezolano Francisco Álvarez por lesión en el pulgar

Los New York Mets enfrentan un duro golpe con la lesión en el dedo pulgar de su receptor titular, Francisco Álvarez.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

El joven venezolano será colocado en la lista de lesionados debido a una dolencia en su pulgar derecho, según fuentes confiables. Esta noticia sacude al equipo en un momento clave de la temporada, dejando un vacío en la alineación.

Francisco Álvarez, pieza fundamental, ahora estará ausente por un tiempo indeterminado.

Francisco Alvarez is 3-for-4 tonight with two extra-base hits



Since his recall on July 21st, entering tonight:

67PA / 4HR / 12RBI / 9BB



.603 SLG is 2nd among all catchers

.992 OPS / 13.4 BB% is 3rd among all catchers



El Troll is back. This might be the best version we've seen pic.twitter.com/jXE73SYalF — jack (@Jolly_Olive) August 18, 2025

Otra lesión en la mano para Francisco Álvarez

Las lesiones en la mano no son nada nuevo para Álvarez, quien se perdió casi dos meses en el 2024 tras sufrir un esguince en el pulgar izquierdo, y una fractura del hueso ganchoso izquierdo en la pretemporada de este año le costó un mes de la campaña regular.

A su regreso, Álvarez tuvo dificultades, lo que llevó a los Mets a enviarlo a Triple-A Syracuse en junio.

Esa pasantía por liga menor pareció haber cambiado la suerte de Álvarez, ya que bateó para .323/.408/.645 en 21 juegos a su regreso. Pero en lugar de aprovechar ese impulso, Álvarez ahora pasará al menos una parte de lo que queda de temporada en la lista de lesionados.

En ausencia de Álvarez, el también venezolano Luis Torrens asumirá una vez más las labores de receptor titular para los Mets. Hayden Senger servirá como el suplente de Torrens.

Seguir leyendo:

Francisco Álvarez activa alarmas en los Mets tras posible lesión

Leyenda de New York Mets, José Reyes, defiende a Juan Soto de las críticas y proyecta que llegará a 35 jonrones

Reafirmando su dominio: Francisco Lindor conquista el premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional