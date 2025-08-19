Reafirmando su dominio: Francisco Lindor conquista el premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional

La paciencia y el trabajo duro han rendido frutos para Francisco Lindor. Luego de un inicio de temporada con altibajos.

El campocorto de los Mets ha vuelto a ser el jugador que todos esperan ver, y su desempeño ha sido recompensado con el prestigioso título de Jugador de la Semana en la Liga Nacional para el período del 11 al 17 de agosto. El reconocimiento es un claro indicativo de su regreso a la élite ofensiva del béisbol.

Este galardón, el tercero en la carrera de Lindor y el primero desde su llegada a Nueva York, subraya la magnitud de su reciente resurgimiento. Durante la semana en cuestión, el boricua se mostró como una fuerza imparable en el plato.

Los números que marcan la diferencia

El desempeño de Lindor durante la última semana fue excepcional y se reflejó en estadísticas de élite que lo pusieron por encima de sus colegas en la Liga Nacional.

Promedio de Bateo: Un impresionante .476 (10 hits en 21 turnos al bate).

Un impresionante (10 hits en 21 turnos al bate). Poder y Producción: Conectó 3 cuadrangulares y remolcó 7 carreras .

Conectó y remolcó . En base: Logró embasarse en 3 ocasiones por base por bola, lo que contribuyó a un notable .560 de porcentaje de embasado y un 1.095 de slugging.

Estos números representan un giro de 180 grados con respecto a su rendimiento en los meses previos, en los que había luchado por encontrar consistencia.

La explosión de Lindor no solo le ha valido un reconocimiento individual, sino que también ha inyectado una energía vital a la alineación de los Mets, ofreciendo un rayo de esperanza de cara a la recta final de la temporada.

