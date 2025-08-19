MLB suspendió 10 juegos al dominicano Victor Robles por golpear con su bate a pitcher

El jardinero de los Seattle Mariners, Víctor Robles, fue suspendido 10 juegos el martes por lanzar su bate en dirección a un pitcher durante un juego de ligas menores el fin de semana pasado.

Robles lanzó su bate hacia el pitcher derecho de Las Vegas Aviators, Joey Estes, luego de que fuera golpeado con un lanzamiento por cuarta vez en cinco juegos.

El jugador apelaría la decisión para que se pueda reducir su suspensión, cualquier suspensión tendría que cumplirse a nivel de Grandes Ligas, una vez que se le restituya de su asignación de rehabilitación.

Víctor Robles pidió disculpas

Después del incidente, Robles publicó lo siguiente en su historia de Instagram:

“Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Dejé que mi frustración me dominara, y entiendo cómo eso pudo haber afectado no solo al juego, sino a la energía y el respeto que todos nos esforzamos tanto por mantener”.

“Salir de una larga rehabilitación y estar alejado del juego durante la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental. Sumado a eso, el reciente fallecimiento de mi madre ha sido increíblemente difícil, y he estado haciendo mi mejor esfuerzo por mantenerme entero. Esa no es una excusa, sino un poco de contexto que siento que merecen para entender de dónde vengo”.

“Ser golpeado 5 veces en 15 veces al bate se sumó a esa presión, y reaccioné de una manera de la que no estoy orgulloso. Este juego significa el mundo para mí, y también la gente que lo juega. Respeto a cada uno de ustedes: mis compañeros, los jugadores contrarios y todos en esta liga”.

“Estoy comprometido a ser mejor, no sólo como jugador, sino como compañero de equipo y competidor. Aprecio su comprensión y estoy agradecido de estar de vuelta en el campo haciendo lo que amo.

“Gracias.”

