Pronóstico del clima en Chicago para este martes 19 de agosto

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 19 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 80 durante el día y del 25 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:03 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:45 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.