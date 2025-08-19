Restaurante mexicano en Francia rechaza cambiar receta de tacos para adaptarse a pedidos religiosos

Las tradiciones culinarias de México continúan ganando reconocimiento a nivel mundial, y un restaurante en Francia defiende sus tradiciones y recetas en contra de todo, y eso de que el “cliente siempre tiene la razón”, aquí no aplica, pues algunos comensales han sugerido que se cambie un ingrediente básico por cuestiones religiosas, pero los dueños del establecimiento defienden la receta tradicional, por lo que son famoso el platillo mexicano.

Se trata de “El Cártel del Taco”, un popular establecimiento que ofrece comida mexicana auténtica, ha generado un debate en redes sociales al rechazar las peticiones de modificar sus recetas para cumplir con los requisitos de carne halal, que han pedido algunos musulmanes.

En un video viral compartido en su cuenta de TikTok, la fundadora del restaurante explicó las razones detrás de su decisión, subrayando su compromiso con la preservación de las recetas tradicionales mexicanas.

Firmeza en la autenticidad de los tacos

En el video, la fundadora de El Cártel del Taco explicó que, si bien respetan las creencias y preferencias de sus comensales, no están dispuestos a sacrificar la autenticidad de sus platos.

“Nos han preguntado por qué no ofrecemos tacos halal, pero nuestra respuesta es simple: queremos conservar el sabor tradicional de los tacos mexicanos”, explicó.

Detalló que los tacos más tradicionales en México, como los tacos al pastor, carnitas y suadero, se preparan con carne de cerdo y el último con res, lo cual forma parte de la esencia del platillo.

“El buen taco se prepara con manteca de cerdo”, recalcó, haciendo énfasis en que cambiar la proteína afectaría el sabor único de los tacos.

Además, para la fundadora, la razón más importante para mantener estas recetas intactas es la resistencia cultural.

“No queremos una ‘mexicanización globalizada’. Muchos restaurantes adaptan sus menús para agradar a todos los paladares, pero nosotros queremos mantenernos fieles a una identidad real”, explicó.

Esta postura resalta un profundo sentido de preservación cultural, ya que preparar los tacos tal como se hace en México se considera un acto de resistencia ante las tendencias globales que tienden a homogenizar la gastronomía.

¿Qué es la carne halal?

La carne halal, que cumple con los preceptos islámicos, es muy popular en muchas partes del mundo. Según la ley islámica o sharía, la carne debe ser obtenida siguiendo procedimientos específicos, como el sacrificio del animal invocando el nombre de Alá y asegurando un sangrado efectivo. Además, el animal debe estar saludable y consciente al momento del sacrificio.

El cerdo, sin embargo, está completamente prohibido en la dieta islámica, tanto en su carne como en sus derivados, ya que es considerado “haram” o prohibido por el Corán, el texto sagrado del islam. Esta prohibición significa que los musulmanes no pueden consumir ningún producto que contenga cerdo o sus subproductos, lo que afecta directamente la elección de ingredientes en los menús de restaurantes que buscan ofrecer opciones halal.

Un llamado a la preservación de la identidad

A pesar de la alta demanda de alternativas halal, el restaurante mexicano en Francia ha decidido mantenerse fiel a su esencia y ofrecer a sus comensales la auténtica experiencia del taco mexicano.

