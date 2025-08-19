Vuelven las alitas con hueso de Popeyes, ¡ahora con marinada mejorada!

Popeyes trae de regreso las alitas de pollo con un hueso con una nueva marinada y una variedad de condimentos para que los clientes personalicen el plato estrella de la temporada a su gusto.

El lanzamiento de la nueva línea de alitas se hace justo a tiempo para la temporada fútbol con ofertas a partir del 4 de septiembre, que van desde 6 alitas gratis con una compra de $10 o más en App o en línea y con precios que comienzan desde $5.99 por 6 alitas.

La vicepresidenta de Innovación Culinaria de Popeyes, la chef Amy Alarcón, explica que cuando lanzaron las alitas en 2023, la respuesta fue increíble, “pero nuestros comensales dejaron claro que querían más variedad, especialmente en cuanto a niveles de picante más suaves”.

Por esta razón, este nuevo lanzamiento combina “combinamos nuestra base suave con nuestro marinado Louisiana, que es la base perfecta para lograr un sabor intenso y equilibrado”.

La nueva línea de aderezos secos y las salsas favoritas de los aficionados, están cuidadosamente elaborados para ofrecer a los comensales más maneras de disfrutar las alitas.

Sabores para elegir y llevar las alitas al siguiente nivel

Popeyes relanza su popular línea de alitas, con una nueva opción de base marinada suave, que permite que los clientes puedan elegir si las quieren más suaves o picantes.

El menú de las alitas de pollo de Popeye viene con tres sabores de salsa más vendidos como:

Signature Hot: aporta un sabor picante con un toque dulce.

aporta un sabor picante con un toque dulce. Sweet ‘N Spicy: ofrece un sabor más intenso al combinar chile, ajo y jengibre.

ofrece un sabor más intenso al combinar chile, ajo y jengibre. Honey BBQ: un favorito de los fanáticos de las alitas, es el clásico sabor a barbacoa.

Y para aumentar el sabor, Popeyes estrena cuatro nuevos sabores secos (dry rubs):

Ghost Pepper: ofrece una mezcla de especias de Louisiana y el picante pimiento fantasma.

ofrece una mezcla de especias de Louisiana y el picante pimiento fantasma. Lemon Pepper: para un mayor sabor agridulce con un toque cítrico.

para un mayor sabor agridulce con un toque cítrico. Garlic Parm: un sabor delicioso con una combinación de queso parmesano y ajo.

un sabor delicioso con una combinación de queso parmesano y ajo. Buffalo: un condimento tradicional clásico para las alitas crujientes.

Sigue leyendo:

–Por solo $3.99: Popeyes lanza sus esperados wraps de pollo en 3 sabores y refrescos de arándanos

-Popeyes presenta la nueva Big Box por $6: con pollo, guarniciones y galletas

-Popeyes revoluciona el menú con su nueva línea de pepinillos y más