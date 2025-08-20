Avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea capta fortalecimiento de Erin rumbo a Carolina del Norte

MIAMI – El huracán Erin se fortaleció este miércoles durante su avance por el Atlántico, donde hay alerta de inundaciones en Carolina del Norte y una zona de vigilancia en la costa este de Estados Unidos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

“Las observaciones de un avión Cazador de Huracanes de la Fuerza Aérea indican que el huracán se ha fortalecido“, indicó el último aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), aunque Erin permanece como categoría 2.

El fenómeno, el primer huracán de la temporada del Atlántico, estaba a unas 400 millas o 645 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, cuyo Gobierno declaró una emergencia ante las posibles inundaciones.

El ciclón, que el martes decreció de categoría 3 a 2, presenta vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora o 155 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el noroeste a 13 millas por hora o 20 kilómetros por hora.

El NHC recordó que se espera que Erin produzca corrientes de oleaje y marinas que “amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

“Se esperan inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks de Carolina del Norte que comienzan más tarde hoy. La marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes, llevando a una erosión y un lavado significativos de la playa, haciendo que algunas carreteras sean impasibles”, indicó.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró una emergencia por el panorama.

“Aunque se espera que el huracán Erin permanezca fuera de las costas, los norcarolinos a lo largo de la costa deben permanecer vigilantes de las inundaciones costeras y corrientes que amenazan la vida“, expresó en una rueda de prensa este miércoles.

El pronóstico también anticipó condiciones de tormenta tropical para el jueves a lo largo de la costa de Virginia, además de probables ráfagas de viento a lo largo de porciones del resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra desde el jueves hasta la primera hora del viernes.

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en EE.UU., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.