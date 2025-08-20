Chris Martin se pronuncia por primera vez sobre el escándalo de la ‘kiss cam’

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, habló por primera vez sobre la polémica generada en uno de sus conciertos con la famosa ‘kiss cam’. Dos altos ejecutivos de la empresa Astronomer fueron captados por la cámara en lo que sería una presunta infidelidad. Esto se volvió viral en redes sociales y causó una gran repercusión internacional.

Chris Martin no se había pronunciado al respecto, pero durante el concierto de la banda en Craven Park, en Kingston upon Hull, Inglaterra, el 18 de agosto, habló al respecto.

El vocalista aseguró que la agrupación continuará con la kiss cam en sus conciertos de la gira “Music of the Spheres World Tour”.

“Hemos estado haciendo [el Jumbotron] durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un… sí”, dijo a la audiencia. “La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”.

Martin agradeció al público por asistir a sus conciertos luego de ese polémico episodio, el cual calificó como “un desastre”.

Coldplay protagonizó una gran polémica el pasado 16 de julio durante su concierto en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts.

Como usualmente hace la agrupación en sus conciertos se activó la ‘kiss cam’ para enfocar a las parejas del público. De un momento a otro las cámaras pusieron en la pantalla grande a una pareja que estaba abrazada. Al verse en las pantallas gigantes del concierto la mujer se dio la vuelta para no mostrar su rostro y el hombre se agachó para esconderse de las cámaras, pero todo fue en vano ya que fueron identificados rápidamente.

“Oh, miren a esos dos. Oh-Oh, ¿qué?… o están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo Chris Martin desde el escenario.

Luego de que se viralizó el momento en redes sociales identificaron a los protagonistas del video. Se trata de Andy Byron y Kristin Cabot, dos altos ejecutivos de la empresa Astronomer. Tras una investigación de los usuarios se descubrió que ambos estaban casados con otras personas al momento de la difusión de ese video.

La polémica y repercusión mundial causó que la empresa Astronomer se pronunciara al respecto y anunció una “investigación formal”. Luego los dos ejecutivos renunciaron a sus puestos.

