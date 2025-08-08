Shakira le dedicó ‘Antología’ a Chris Martin en pleno concierto

La cantante colombiana Shakira tuvo un gesto especial con el cantante Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien tiene una gran amistad desde hace varios años. Martin quien recientemente se separó de la actriz Dakota Johnson, acudió al concierto de Shakira en Los Ángeles donde la estrella colombiana le dedicó una de sus canciones más significativas.

Shakira se presentó en el Sofi Stadium de Los Ángeles como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que está recorriendo Estados Unidos y próximamente volverá a Latinoamérica. Hace poco Shakira asistió al concierto de Coldplay en Miami con sus hijos y Martin asistió al show de su amiga en Los Ángeles.

La presencia de Martin causó revuelo entre el público y Shakira no dejó pasar la oportunidad de agradecerle su apoyo tras la polémica ruptura de la artista con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022. Es por eso que le dedicó ‘Antología’, una de las canciones más célebres en la carrera de la intérprete.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento. Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”, dijo la cantante antes de comenzar a cantar la canción.

Chris Martin seems to be a very special friend. Shakira saying "Yellow" was her favorite color that night wasn't enough apparently… She dedicated Antología to him as well. I’m just saying.. 😏 pic.twitter.com/uGKQvEoRIH — ♡ (@shakikook) August 6, 2025

Luego Shakira también hizo referencia a “Fix You”, otro de los éxitos musicales de Coldplay: “Muchas gracias por tratar de arreglarme. Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”.

Chris Martin también tuvo un gesto con Shakira cuando asistió con sus hijos al concierto de Coldplay en Hard Rock Stadium en Miami. Antes de interpretar el éxito de Coldplay ‘Yellow’, Chris Martin hizo mención al nombre de otro mega éxito musical de Shakira ‘Hips don’t lie’.

Shakira agradeció el gesto de Chris Martin al compartir una foto de ella, sus hijos y el vocalista. “Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme; es una de mis canciones favoritas de ustedes. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y bondad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”, expresó y posteriormente agradeció la invitación al concierto.

Aunque estas muestras de cariño han desatado especulaciones de romance entre ambos artistas ya que ambos se encuentran solteros. Sin embargo, entre ambos existe una gran amistad. Shakira ha agradecido en el pasado el apoyo que Chris Martin le brindó en momentos de crisis.

“Él estuvo ahí para mí cuando me separé y estaba destrozada. Él se comunicaba conmigo todos los días para saber cómo estaba, enviándome palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría. Lo veo como una persona que ve la vida a través de una lente diferente, alguien sensible a las necesidades de los demás y muy empático, muy empático”, dijo a Rolling Stone en diciembre de 2024.

