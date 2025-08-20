Cynthia Erivo recibirá el premio Kirk Douglas en el Santa Barbara International Film Festival

La actriz, cantante y productora británica Cynthia Erivo, ganadora del Tony, el Grammy y el Emmy, y tres veces nominada al Óscar, ha sido seleccionada para recibir el 18º Premio Anual Kirk Douglas a la Excelencia en Cine por el Santa Barbara International Film Festival (SBIFF).

La ceremonia tendrá lugar el próximo 4 de diciembre durante una elegante cena de gala en el Ritz-Carlton Bacara de Santa Bárbara. Los fondos recaudados durante la velada se destinarán a sostener los programas educativos del festival.

“Cynthia Erivo es un talento singular cuya profundidad, alcance y compromiso intrépido con su arte encarnan el espíritu de excelencia que mi padre defendió a lo largo de su vida”, expresó Michael Douglas en un comunicado. “Es totalmente apropiado que reciba el Premio Kirk Douglas, que reconoce el arte audaz y el impacto duradero en el cine”, añadieron desde la cuenta oficial de Instagram del festival.

Erivo, de 28 años, se dio a conocer mundialmente gracias a su interpretación de Celie en el musical de Broadway ‘The Color Purple’, papel que le valió el premio Tony a Mejor Actriz. Desde entonces, su paso del escenario al cine ha sido meteórico.

Más recientemente, protagonizó ‘Wicked’, en el papel de Elphaba, donde compartió pantalla con Ariana Grande. La película batió récords de taquilla y obtuvo 10 nominaciones al Óscar, incluyendo una segunda nominación para Erivo como Mejor Actriz.

Desde su creación en 2006, el Premio Kirk Douglas ha celebrado a figuras destacadas del cine como Michelle Yeoh, Martin Scorsese, Will Ferrell, Ryan Gosling, Hugh Jackman, Judi Dench, Warren Beatty, Jane Fonda, Quentin Tarantino, Robert De Niro y el propio Michael Douglas. Con su incorporación a esta distinguida lista, Cynthia Erivo se une a un legado de artistas que ha dejado huella en la historia del cine.

El 41º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara se celebrará del 4 al 14 de febrero de 2026.

Sigue leyendo: