Difunden imagen de Julio César Chávez Jr. durante deportación a México

Tras más de seis semanas detenido en Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y entregado a las autoridades en Sonora. El pasado martes, al final de la tarde, se pudo conocer una imagen del boxeador durante su deportación.

Fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien a través de su cuenta en X compartió la fotografía con un mensaje celebrando la deportación de Julio César Chávez Jr.

En la imagen se ve al hijo de la leyenda Julio César Chávez, escoltado por agentes de seguridad fronteriza de Estados Unidos durante su deportación y entrega a las autoridades policiales de México.

“‘Homeland Security’ deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió Johnson.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Deportación y detención en México

El pasado martes en horas de la mañana se conoció gracias al Registro Nacional de Detenciones que Julio César Chávez Jr. había sido deportado y en encarcelado en México.

El Registro Nacional de Detenciones detalló como fecha de la detención el lunes 18 de agosto, por lo que Chávez Jr. ya tenía un día en territorio mexicano.

Chávez Jr. fue entregado en la frontera a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto, para después ser conducido por oficiales de la Policía Federal Ministerial hasta la capital Sonora.

Actualmente, está en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo (Cefereso), donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras se desarrolla su proceso judicial.

La detención del boxeador en México se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El excampeón mundial fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, el pasado 2 de julio. Su detención se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México y ya ha sido ejecutada.

El arresto se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

Chávez Jr. entró legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista hasta febrero de 2024. Dos meses después del fin de su visado, solicitó la residencia permanente en el país al argumentar estar casado con una ciudadana estadounidense.



