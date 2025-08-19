Esposa de Julio César Chávez Jr. compartió enigmático mensaje tras deportación y arresto en México

Horas después de que se conociera que Julio César Chávez Jr. había sido deportado desde Estados Unidos y arrestado en México, su esposa, Frida Muñoz, compartió un enigmático mensaje en redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, Muñoz citó el versículo bíblico Romanos 8:28, el cual refiere que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”.

Junto a esta cita bíblica, incluyó una imagen con la frase “el tiempo de Dios es perfecto”. Este martes se conoció que el boxeador fue deportado a México, donde ya ha ingresado a un penal de Hermosillo, Sonora.

El mensaje llega horas después de que el Registro Nacional de Detenciones confirmara el arresto del boxeador desde el pasado lunes. Chávez Jr. fue entregado en la frontera a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto, para después ser conducido por oficiales de la Policía Federal Ministerial hasta la capital Sonora.

Actualmente, está en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo (Cefereso), donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras se desarrolla su proceso judicial.

Frida Muñoz es licenciada en Administración de Empresas, con maestría en Administración de Negocios y Finanzas. Se casó con Chávez Jr. en 2018. Producto de la relación tienen dos hijos biológicos: Julia y Julio César Chávez III.

Además, Frida es madre de Frida Sofía Guzmán, hija de Édgar Guzmán López, el hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Muñoz fue pareja de Guzmán López, asesinado en 2008, por este motivo se le vincula con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, el excampeón mundial fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, el pasado 2 de julio. Su detención se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México y ya ha sido ejecutada.

La detención del boxeador en México se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.



