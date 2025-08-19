Julio César Chávez Jr. es deportado a México y se encuentra detenido

Más de seis semanas estuvo detenido Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. Este martes se conoció que el boxeador fue deportado a México, donde ya ha ingresado a un penal de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el historial en el Registro Nacional de Detenciones, el hijo del legendario boxeador Julio César Chávez, ya aparece como trasladado. La ficha fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Registro Nacional de Detenciones detalló como fecha de la detención el lunes 18 de agosto, por lo que Julio César Chávez Jr. ya tiene un día en territorio mexicano.

Chávez Jr. fue entregado en la frontera a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto, para después ser conducido por oficiales de la Policía Federal Ministerial hasta la capital Sonora.

Actualmente, está en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo (Cefereso), donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras se desarrolla su proceso judicial.

La ficha también especificó que el boxeador llegó con pantalón negro, playera blanda, sudadera negra con gorro y zapatos rojos.

¿Por qué está detenido en México Julio César Chávez Jr.?

La detención del boxeador en México se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ahora, Chávez Jr. permanecerá recluido en Hermosillo mientras avanza la investigación. El boxeador enfrentará un proceso bajo cargos de delincuencia organizada, entre otros. De confirmarse su responsabilidad, podría recibir una sentencia de hasta 40 años de prisión.

Detención de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles

El excampeón mundial fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, el pasado 2 de julio. Su detención se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México y ya ha sido ejecutado.

El arresto se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

Chávez Jr. entró legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista hasta febrero de 2024. Dos meses después del fin de su visado, solicitó la residencia permanente en el país al argumentar estar casado con una ciudadana estadounidense.

A su pareja, Frida Sánchez, se vincula con el Cártel de Sinaloa por haber tenido una relación amorosa previa con un hijo, ya fallecido, del conocido líder de esa organización narcotraficante, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.



