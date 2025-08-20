Dos militares confiesan crimen y desmembramiento de veterano del Ejército en Nuevo México

Dos presuntos desertores militares fueron arrestados y acusados de asesinar y desmembrar a un excompañero de unidad del ejército en Nuevo México, informaron las autoridades locales.

Los sospechosos, identificados como Rainor Joiner, de 23 años, y David Degroat, de 22, confesaron haber matado a Matthew McLaughlin, un veterano de 25 años reportado como desaparecido desde el 31 de julio.

Según la denuncia penal obtenida por KRQE, Joiner supuestamente dijo a las autoridades que la razón del crimen se debía a que estaba cansado de que McLaughlin “hablara mal de él, trajera gente al azar a la residencia y el uso de narcóticos en la residencia”. El presunto autor principal también habría amenazado a Degroat con matarlo si no lo ayudaba o lo delataba.

Presunta colaboración de Degroat en el crimen

Degroat, por su parte, afirmó que fue obligado a colaborar en el asesinato. Su versión a las autoridades señala que Joiner lo forzó a atraer a McLaughlin a una emboscada mientras regresaba a casa con la compra. Degroat declaró que Joiner le disparó a McLaughlin tres veces con un rifle tipo AR-15: una en el pecho y dos en la cabeza.

Según los documentos del caso, Joiner confesó a las autoridades que le disparó a McLaughlin con la ayuda de Degroat, agregando que “lo hice, me lo follé y no me arrepiento en absoluto”, según KOB. También supuestamente dijo que asesinar a su compañero de habitación “no fue una decisión difícil para él”.

Tras el asesinato, Joiner supuestamente obligó a Degroat a ayudar a desmembrar el cuerpo y dispersar las partes a lo largo de la carretera 64. Joiner guió a las autoridades hasta las bolsas de basura que contenían los restos del cuerpo, que fueron entregadas al forense.

Cargos recibidos por los sospechosos

Joiner enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado, agresión agravada con un arma letal y agresión agravada. Degroat, por su parte, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas.

Los familiares de la víctima están tratando de comprender lo sucedido. La madre de Matthew McLaughlin, Rebecca, declaró al Santa Fe New Mexican: “Solo quiero decir que me enteré de que llevaban semanas planéandolo. No volveré a ver a mi hijo”. Un GoFundMe creado por un amigo de la familia indica que a McLaughlin le sobreviven su madre y siete hermanos.

Con información de New York Post

