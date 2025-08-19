Recluso será ejecutado en Florida tras secuestrar y matar a una mujer

Un hombre de Florida será ejecutado el martes por la noche en la prisión estatal de Florida, tras recibir una orden de muerte firmada por el gobernador Ron DeSantis. Será el décimo preso en ser ejecutado en el estado este año, y se espera que reciba una inyección letal a las 6:00 p.m.

Si se concreta la condena, Florida ya ha superado su récord anual de ejecuciones, con dos más programadas para el próximo mes. El récord anterior era de ocho ejecuciones en 2014, informó New York Post.



El sujeto, identificado como Kayle Bates, de 67 años, fue condenado por el secuestro y asesinato de Janet White, de 34 años, el 14 de junio de 1982, en el condado de Bay. Bates secuestró a White de su lugar de trabajo en una oficina de seguros, la llevó a una zona boscosa, intentó agredirla sexualmente, la apuñaló fatalmente y le robó un anillo de diamantes. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual.

Apelaciones para evitar la ejecución

Los abogados de Bates han presentado varias apelaciones, incluyendo una demanda federal que argumentaba que el proceso de DeSantis para firmar órdenes de muerte era discriminatorio.

Esta demanda fue desestimada por un juez federal, quien encontró fallas en el análisis estadístico presentado. El juez dictaminó que, incluso si las cifras fueran correctas, no demostraban necesariamente la existencia de discriminación.

Por su parte, la Corte Suprema de Florida denegó las reclamaciones de Bates, incluyendo argumentos sobre evidencia de daño cerebral orgánico que, según la defensa, no se había considerado adecuadamente. El tribunal señaló que Bates tuvo tres décadas para presentar dichas reclamaciones. Una apelación final aún está pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.



Florida ha liderado la nación en ejecuciones, superando a Texas y Carolina del Sur en 2025, y llevan cuatro cada uno. Las siguientes ejecuciones programadas en Florida son las de Curtis Windom, de 59 años, el 28 de agosto, y David Pittman, de 63 años, el 17 de septiembre.

El Departamento de Correcciones de Florida precisó que las ejecuciones se realizan mediante una inyección letal de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

