Joven murió baleado en la cabeza: 3 adolescentes acusados en Nueva Jersey

Jequise Forrest, Alonzo E. Mincey y Jerramiah J. Michael, todos de 19 años, fueron arrestados como sospechosos del homicidio de Thomas Smith III en Nueva Jersey.

El joven de 20 años fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza alrededor de las 7 p.m. del viernes en Millville, informó la Fiscalía del condado Cumberland en un comunicado en Facebook.

El domingo se presentaron varios cargos contra los tres adolescentes, cuando fueron nombrados sospechosos en el caso antes de su captura. Menos de 24 horas después los arrestaron al mediodía del lunes. A pesar de ser residentes del sur de Nueva Jersey, todos fueron localizados en un mismo apartamento en Bridgeton, al oeste de Millville, según la fiscalía, detalló Daily News.

Forrest, Mincey y Michael fueron acusados de seis delitos, incluyendo homicidio, conspiración, agresión con agravantes y delitos con armas. Forrest también fue acusado de un séptimo delito: posesión de un cargador de alta capacidad.

La policía no ha comentado públicamente sobre el motivo del tiroteo ni ha proporcionado detalles sobre la relación previa de Smith con los tres hombres, ni sobre cómo fueron identificados como sospechosos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La semana pasada, también en Nueva Jersey, un empleado municipal en Newark se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia. Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

En junio Claribel Torres y su hija Evangelina Velásquez, niña de 10 años, murieron baleadas al parecer por el novio de ella, quien luego se disparó fatalmente a sí mismo en un hogar en Nueva Jersey. En mayo un niño de 8 años le disparó a otro de 12 años en Jersey City.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. En 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.