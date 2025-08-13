Mató a su ex novia, huyó y se entregó a la policía: acusan a empleado municipal en NJ

Kasim McDonald, empleado municipal en Newark (Nueva Jersey), se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia, Shaneequah Williams.

McDonald, de 42 años, enfrenta cargos de homicidio y delitos con armas de fuego en relación con la muerte de Williams, anunciaron el lunes el Departamento de Seguridad Pública de Newark y la Fiscalía del condado Essex.

La víctima, de 45 años, fue encontrada el sábado con varias heridas de bala dentro de su apartamento en la calle Astor en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, informó la estación radial NJ 101.5 FM. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarla, fue declarada muerta en el lugar. Para entonces el sospechoso ya había huido, lo que desencadenó una intensa búsqueda que abarcó varios condados.

Vecinos y transeúntes afirmaron haber escuchado gritos provenientes del interior de la residencia, y luego lo que parecieron ser disparos, antes de que la policía llegara al lugar alrededor de las 11 a.m., según RLS Media. McDonald, empleado de la ciudad de Newark, se entregó a las autoridades en la cárcel del condado Essex horas después. Aún no se ha determinado el motivo del crimen de violencia doméstica, recalcó Daily News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes una pelea entre una pareja de modelos con historial de violencia terminó con uno de ellos muerto apuñalado en su hogar en Harlem (NYC). Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

También este mes NYPD arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

Igualmenye el mes pasado Mary Fagan, enfermera de 64 años murió estrangulada en el apartamento que compartía en Brooklyn (NYC) con su hermano mayor, quien fue detenido días después como presunto homicida y confesó el crimen.

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de presuntos crímenes pasionales en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

Igualmente en junio Navisia Jones fue condenada por torturar y matar a su niña Julissia Batties (7) en El Bronx (NYC) en 2021 con la complicidad de su hijo mayor. También ese mes un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). Además Ryan Cato fue declarado culpable de la brutal muerte de su hijastro Ayden Wolfe, un niño de 10 años que sufrió maltratos en su hogar en Harlem (NYC), algunas veces con la participación de su madre Aquisha Johnson.

En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC).

En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda