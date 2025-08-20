Lamine Yamal y Nicki Nicole aterrizan juntos en Barcelona
Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron fotografiados al salir de un aeropuerto privado en Barcelona, España, luego de pasear juntos en Mónaco
En las últimas semanas, los rumores sobre una relación sentimental entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal se han hecho más fuerte. Hasta la fecha se han dejado fotografiar en dos ocasiones, aunque en ninguna se han mostrado demasiado juntos.
Hace unos días se compartieron fotos de ambos disfrutando de las calles de Mónaco, y ahora, han sido captados al salir de un aeropuerto privado en Barcelona, España, donde Yamal reside. Hay que recordar que en la actualidad el joven futbolista es la estrella del FC Barcelona e incluso acaba de recibir en número 10.
La pareja se habría trasladado en un avión privado y aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, medios españoles aseguran que la relación comenzó en la polémica fiesta que Yamal hizo para celebrar su cumpleaños 18.
Incluso, en un carrete de Instagram publicado por el futbolista por su cumpleaños se incluye una foto de ambos posando a cámara. A la fiesta estuvieron invitadas muchas celebridades, entre ellas Bizarrap, Quevedo, Bad Gyal, Ozuna, entre otros.
Según la revista ‘Hola!’, fuentes cercanas a los involucrados aseguran que se están tomando el tiempo para conocerse, pero claro, sus citas están siendo en destinos de lujo como Mónaco.
Yamal acaba de cumplir 18 años y por ahora no ha tenido una pareja oficial pública, pero la cantante de 24 años ha sido pareja de otras personas públicas: Khea, Trueno y Peso Pluma.
