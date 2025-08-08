Lamine Yamal y Robert Lewandowski multados por incumplir un control antidopaje de UEFA

La UEFA no ha tenido piedad con el FC Barcelona tras la eliminación en semifinales de Champions League ante el Inter de Milán en San Siro.

Los jugadores Lamine Yamal y Robert Lewandowski recibieron una multa de 5,000 euros cada uno por no acudir de inmediato al control antidopaje después del encuentro en Italia.

Un descuido que, aunque sin consecuencias deportivas, deja en entredicho el cumplimiento del reglamento.

Al club catalán se le sanciona, además, por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados, según rige el artículo 16(2)(b) RD, y también por el encendido de fuegos artificiales, según el artículo 16(2)(c) RD. Por lo primero deberá pagar 5,250 euros; por lo segundo, 2,500.

Hansi Flick fuera del banquillo

El castigo más duro lo recibe el cuerpo técnico. Hansi Flick deberá pagar 20,000 euros y cumplir un partido de suspensión en la próxima Champions League, por infringir los principios generales de conducta y las normas básicas de comportamiento decente.

Su segundo, Marcus Sorg, también ha sido sancionado con idéntico castigo, lo que significa que ninguno podrá sentarse en el banquillo culé en el estreno europeo.

La suspensión llega después de un duelo caliente en Italia, en el que Flick fue amonestado por el colegiado polaco Szymon Marciniak y posteriormente expresó su malestar en rueda de prensa: “No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50/50 era para ellos”.

El sorteo de la fase de Liga de la Champions será el 28 de agosto, y el Barça ya sabe que arrancará su camino sin su entrenador ni su asistente.

