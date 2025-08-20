Larga agonía: joven muere un mes después de disparo en el cuello en Nueva York

Aunque en principio sobrevivió milagrosamente a un disparo en el cuello en una calle en El Bronx (NYC), Randy Varona murió después de pasar poco de un mes en el hospital.

El joven de 21 años recibió un disparo a plena luz del día afuera de Crotona Park, cerca de Fulton Ave. y E. 173rd St. alrededor de las 3:35 p.m. del 6 de julio, según la Policía de Nueva York.

Los paramédicos lo trasladaron inconsciente al Hospital St. Barnabas, donde permaneció en estado crítico. Tras aferrarse a la vida durante más de un mes, Varona falleció el martes 12 de agosto, publicó ayer Daily News.

Varona vivía a la vuelta de la esquina del lugar donde recibió el disparo. No está claro el motivo del crimen. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la ciudad se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha del año pasado. La ciudad ha registrado un mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en esta misma fecha el año pasado, una disminución de 24%. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar.

La semana pasada Wilky Vladimil Toribio Pérez, joven de 23 años que jugó beisbol en República Dominicana antes de emigrar a Nueva York, murió baleado en Brooklyn, una tragedia que su familia atribuye a que empezó a juntarse con “malos amigos”.