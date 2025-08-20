Representantes de Texas aprueban nuevo mapa del Congreso solicitado por Trump

La Cámara de Representantes de Texas, que es controlada por los republicanos, aprobó este miércoles un mapa electoral del Congreso que creará cinco nuevos escaños para el Partido Republicano, y que los demócratas se opusieron rotundamente.

La medida se aprobó con 88 votos a favor y 52 en contra, la cual pasará al Senado estatal para que posiblemente también obtenga la aprobación.

“Reflejan mejor el voto real de los texanos”

“Felicito al presidente Burrows y a los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Texas por aprobar distritos electorales que reflejan mejor el voto real de los texanos”, declaró el gobernador Greg Abbott.

El objetivo central de los republicanos es facilitar que su partido conserve la mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU. en Washington D.C. para las elecciones intermedias de 2026, informó The Hill.

🚨PASSED THE HOUSE🚨 The Big Beautiful Map will ADD 5 GOP districts to our congressional delegation – A HUGE WIN for the conservative movement in Texas! pic.twitter.com/KrN3MvTR82 — Texas House Republican Caucus (@TXGOPCaucus) August 20, 2025

Los representantes estatales demócratas presentaron una serie de enmiendas al proyecto de ley que fueron rechazadas.

Además, de lograr que los demócratas tengan poca capacidad para limitar o frustrar la agenda del presidente Donald Trump.

“¡Aprobado por la Cámara!”

“Mientras los demócratas eludieron su deber inútilmente y se marcharon a otros estados, los republicanos mantuvieron el rumbo, perseveraron en su trabajo y se mantuvieron fieles a Texas. Firmaré este proyecto de ley una vez que sea aprobado por el Senado y llegue a mi despacho”, puntualizó Abbott.

Después de la aprobación de la ley, el Caucus Republicano de la Cámara de Representantes de Texas envió un mensaje a través de X.

“APROBADO POR LA CÁMARA. El Gran y Hermoso Mapa AGREGARÁ 5 distritos republicanos a nuestra delegación del Congreso: ¡UNA GRAN VICTORIA para el movimiento conservador en Texas!”.

Trump ordenó a Texas y a otros estados conservadores que presentaran planes de redistribución de distritos, mientras los republicanos anticipan unas elecciones intermedias difíciles.

Por su lado, los demócratas de California está preparada para aprobar nuevos mapas que agreguen más escaños favorables para ellos.

Sigue leyendo: