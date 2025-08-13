Demócratas de la Cámara de Representantes de Texas volverán para una segunda sesión especial

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que se fueron del estado para evitar una votación sobre los nuevos mapas del Congreso volverán a la entidad, sintiendo que han cumplido con su misión de matar la primera sesión especial, generar conciencia y causar una reacción en todo Estados Unidos sobre la redistribución de distritos a mediados de la década, confirmaron numerosas fuentes.

Una fuente informó a ABC News que los demócratas de la Cámara de Representantes tienen planeado, en términos generales, volver este fin de semana.

Sin embargo, eso podrían cambiar, indicó la fuente, si los republicanos incumplen su promesa de iniciar una segunda sesión especial el viernes.

En un comunicado de prensa que no ofreció detalles específicos, los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas proclamaron la victoria, afirmando que “han acabado con esta sesión especial corrupta en nombre de las familias de Texas, exactamente lo que dijimos que haríamos cuando dejamos el estado”.

Tras la publicación del comunicado, el vocero del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, Joshua Rush, expreso que sus planes son fluidos y que todavía no han tomado una decisión sobre los viajes.

“Los miembros aún están evaluando sus estrategias de cara al futuro y se encuentran en una reunión privada para tomar decisiones sobre planes futuros”, escribió.

“Si los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que rompen el quorum deciden retirarse, dependerá directamente de las acciones que tomen el gobernador, el presidente de la Cámara y los republicanos texanos a cargo respecto a priorizar a las víctimas de las inundaciones sobre la redistribución de distritos que perjudica a los tejanos”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows, manifestaron el martes en la mañana que la primera sesión especial finalizará el viernes si los demócratas no vuelven para ese momento.

Abbott convocaría entonces una segunda sesión extraordinaria “inmediatamente”, de acuerdo a lo que declaró. Apuntó que la segunda sesión extraordinaria incluiría todos los puntos de la primera y probablemente puntos adicionales, aunque su oficina no pudo detallar cuáles serían.

El gobernador republicano dijo que está comprometido a convocar sesiones especiales, que pueden durar un máximo de 30 días, tanto tiempo como sea necesario para aprobar los mapas.

