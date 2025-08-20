Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del miércoles, 20 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Aquí abajo los resultados de hoy miércoles, 20 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 20 de agosto

Loto Más: 01

Super Más: 10

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 20 de agosto

Los números ganadores son: 37 80 01

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 20 de agosto

Los números ganadores son: 26 67 08 34 64 65 30 21 69 44 45 14 33 35 59 79 37 07 39 27

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 20 de agosto

Los números ganadores son: 09 14 17 22 23

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 20 de agosto

Los números ganadores son: 25 02 40

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, pues otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria