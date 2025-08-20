Una noche histórica: dos mánagers venezolanos se enfrentaron en las Grandes Ligas por primera vez

El diamante del béisbol fue testigo de un capítulo especial de la historia. El encuentro entre los New York Mets y los Washington Nationals de este martes no fue un partido cualquiera, sino la primera vez que dos mánagers venezolanos, Carlos Mendoza y Miguel Cairo, se enfrentaron en el terreno de las Grandes Ligas.

Este hito, que llena de orgullo a toda una nación, refleja la evolución de una relación profunda entre Venezuela y el béisbol.

Por décadas el país ha sido una cantera inagotable de peloteros, pero la presencia de mánagers era una rareza. Ahora, con Mendoza y Cairo en los banquillos, el talento venezolano ha alcanzado un nuevo nivel de liderazgo en el deporte.

Este es el segundo año de Carlos Mendoza como manager de los Mets. Crédito: AP

“Un privilegio”, dijo Mendoza. “Me siento honrado. Es algo muy importante en nuestro país”. Mientras que Cairo también dio algunas palabras luego del encuentro al cumplir esta hazaña para el béisbol venezolano.

“Se me erizó la piel, porque fue genial ver a compatriotas siendo managers en las Grandes Ligas al mismo tiempo y enfrentándose”, comentó Cairo después de la derrota de los Nacionales por 8-1 ante Nueva York.

De peloteros y coaches a líderes del banquillo

El camino de ambos mánagers, aunque distinto, converge en este histórico momento. Carlos Mendoza se ha ganado el respeto en la banca tras una larga carrera como coach en la organización de los Yankees, donde pulió sus habilidades estratégicas antes de ser nombrado mánager de los Mets.

Por su parte, Miguel Cairo cuenta con una vasta experiencia como pelotero de las Mayores, lo que le ha permitido transitar con éxito a su rol de líder en el dugout.

Ambos representan la dedicación de una nueva generación de entrenadores latinoamericanos que, con base en su conocimiento y perseverancia, han llegado a lo más alto.

Si bien el resultado del partido fue relevante para sus respectivos equipos, el verdadero legado de la jornada es la puerta que este enfrentamiento abre para futuras generaciones de venezolanos que aspiran a ser más que jugadores en el mejor béisbol del mundo.

