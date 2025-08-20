Zohran Mamdani mantiene amplísima ventaja en lucha por la Alcaldía en nueva encuesta y alcalde Adams se desinfla

Faltan menos de tres meses para que se realicen las elecciones generales municipales en Nueva York, y aunque la lucha por la Alcaldía de la Gran Manzana está a todo vapor, la más reciente encuesta deja ver que el candidato progresista Zohran Mamdani, quien ganó en las primarias la nominación del Partido Demócrata, sigue a la delantera. Y la ventaja es bastante amplia.

Así lo revelan los datos del sondeo de Gotham Polling y AARP, que incluyó a los cinco candidatos que se disputan la máxima jefatura de la Gran Manzana, que actualmente ocupa el también aspirante a ser reelecto en el cargo, Eric Adams, y que en todos los escenarios posible ubica a Mamdani ganando.

La encuesta, que se adelantó entre 1,376 votantes registrados, da el 41.8%, del total de los votos al asambleísta progresista, quien ha promovido una agenda de gobierno basada en la asequibilidad, el congelamiento de rentas y autobuses gratis, mientras que su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, quien tras perder la contienda demócrata se lanzó como independiente, cuenta con el 23.4% de opciones de voto.

El candidato republicano, Curtis Sliwa, obtuvo el 16.5% de apoyo electoral en la encuesta, seguido por el alcalde Eric Adams, quien a pesar de seguir intentando convencer a los electores de que la mejor opción para la Gran Manzana es que el siga manejando las riendas de la Ciudad, luce cada vez más desinflado en sus aspiraciones, esta vez solo con el 8.8% de apoyo. El abogado independiente Jim Walden recibió el 1.4% de respaldo y el 7.9% de los neoyorquinos consultados se declaró indeciso.

Pero más allá de que Mamdani aparece a la cabeza de la contienda, que definirá quién será el alcalde de los cinco condados a partir de enero 1 del próximo año y hasta enero 1 del 2029, otro de los elementos que destaca el sondeo es que de darse diferentes escenarios políticos en los que alguno de los candidatos decidiera abandonar la contienda, el joven político, nacido en Uganda, también conquistaría la Alcaldía. Cuomo le ha insistido a Adams que se retire y el actual Alcalde ha hecho el mismo pedido al exgobernador, debido a que muchos de sus votantes son compartidos, pero ninguno de los actuales candidatos ha manifestado su intención de dar un paso al costado.

De darse el caso que Eric Adams abandonara la contienda, Mamdani seguiría a la delantera con 42.6% frente a 28.6% de Cuomo, es decir, 14% más. Si el pulso fuera solo con Cuomo y todos los otros candidatos se retiraran, Mamdani tendría todavía una ventaja de 11 puntos con resultados de 42% de apoyo electoral frente a 31.0% para el exgobernador. En ese escenario, el 27% de los votantes se declara indeciso.

Stephen Graves, presidente de Gotham Polling and Analytics se refirió a los resultados de la encuesta y destacó que la ventaja de Mamdani es bastante considerable, lo que le otorga peso para mantenerse arriba en la contienda.

“Mamdani se asienta sobre un terreno firme en torno al 40%, pero probablemente tenga un techo firme por debajo de la mayoría; en un campo dividido, eso es suficiente para mantenerse a la cabeza”, dijo el experto encuestador. “Cuomo tiene la mejor trayectoria entre los contendientes, pero incluso en un hipotético duelo individual en unas elecciones que a menudo favorecen a los electorados de mayor edad y con menor participación, aún se encuentra por detrás por dos dígitos”.

Graves, sin embargo advirtió que no todo está escrito y dijo que los votantes mayores podrían surgir como un bloque de cambio en la trayectoria de la contienda. “Los votantes indecisos son en su mayoría mayores: solo el 5% tienen entre 18 y 34 años, y el 18% tienen entre 35 y 49, mientras que casi ocho de cada diez tienen más de 50 años: el 31% tienen entre 50 y 64, y el 46% tienen 65 años o más. La afiliación partidista también está dividida, con casi la mitad de los indecisos (49%) identificándose como demócratas y alrededor de un tercio (33%) como republicanos, mientras que el resto son no partidistas (13%) o están afiliados con otro partido (5%)”, señala la encuesta.

“La posibilidad de una remontada es el considerable bloque de votantes no comprometidos en las pruebas de consolidación —aproximadamente entre el 11% y el 35%, dependiendo de quién se retire—, lo que significa que una campaña de persuasión disciplinada aún podría convertir esto en una competencia”.

Otro de los hallazgos del sondeo muestra que la mayoría de los votantes consideran que la Ciudad va en la dirección equivocada y son los asuntos del alto costo de vida, la falta de opciones asequibles, la vivienda y la seguridad, las principales preocupaciones de los electores a la hora de emitir sus votos.

“Los votantes expresan una insatisfacción significativa con la trayectoria actual de la ciudad de Nueva York. Solo el 9.2% dicen que la ciudad va en la dirección correcta, mientras que una mayoría —52.7%— creen que va en la dirección equivocada”, concluye el reporte de la encuesta.

Datos de la encuesta por la Alcaldía de NYC

41.8% de los potenciales votantes apoya a Zohran Mamdani

23.4% de intención de voto ubica en segundo lugar al exgobernador Andrew Cuomo

16.5% de apoyo es para el republicano Curtis Sliwa

8.8% del apoyo es para el actual alcalde Eric Adams

7.9% de los consultados se declararan indecisos

50% no logra ningún candidato, pero para ganar las elecciones generales no es necesario conseguir la mayoría, solo ser el primero en votos

4 de noviembre serán las elecciones generales por la Alcaldía de NYC

1 de enero del 2026 comenzará a gobernar el ganador de los comicios

Resultados ante posibles escenarios