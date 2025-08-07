Complicadas elecciones en Nueva York: niegan fondos de campaña a Adams; Trump buscaría bloquear a Mamdani vía Cuomo

Alianzas y peleas; amigos ayer, hoy enemigos y viceversa; mañana quién sabe: la lucha por la alcaldía de la caótica Nueva York este año ha sido un resumen de la política en sus imperfecciones más clásicas.

Irónicamente el caos viene de un mismo partido, el Demócrata, que domina la escena en Nueva York; pero cuenta con la intervención de un político republicano de lujo: fiel a su estilo, el mandatario neoyorquino Donald Trump no planea quedarse callado ni al margen. El resultado es una campaña cada vez más complicada y parece que así será hasta el 4 noviembre.

Ayer la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB) negó al alcalde Eric Adams millones de dólares en fondos de contrapartida “por décima vez y sugirió en una declaración enérgica que no recibirá ni un centavo en un futuro cercano. Esa decisión coloca a Adams en una grave desventaja en una elección general concurrida” en la que esta vez lucha como candidato independiente comentó Politico.

Al momento Adams corre muy atrás en las encuestas ante el joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, muchos conversadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Cuomo y Trump fueron enemigos -al menos públicamente- durante la pandemia (2020), con enfrentamientos constantes hasta que ambos salieron de Albany y la Casa Blanca al año siguiente por la puerta de atrás. Un quinquenio después -una eternidad en la política- parece que se volverán aliados para derrotar a Mamdani, a quien el mandatario ha llamado “extranjero ilegal” y ha amenazado con arrestarlo con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Ante esos rumores, ayer Mamdani acusó a Cuomo: “Esto no es sólo un turbio acuerdo secreto de un político cínico; es descalificatorio. Es una traición”, declaró en un comunicado difundido tras una publicación del The New York Times sobre los supuestos intentos de Trump por influir en la contienda electoral de su ciudad natal y cumbre de su marca empresarial. Hoy el equipo de Cuomo negó ese informe de que él y Trump hablaron recientemente, “mientras el presidente evalúa si intentará influir en la carrera” comicial, reportó Daily News.

Desde junio Mamdani, quien es musulmán y nació en Uganda, ha denunciado “amenazas de muerte” tras ser criticado por sus declaraciones sobre Israel y NYPD, entre otros tópicos, así como por sus anuncios de crear mercados populares y otras medidas para “abaratar” la vida en Nueva York, la ciudad más cara de EE.UU.

Mientras, este martes casi 100 líderes religiosos de los cinco distritos se reunieron en el Ayuntamiento para respaldar al alcalde Adams en su empinada lucha por la reelección. El grupo incluyó sacerdotes, pastores, rabinos, imanes y jeques. “Esto supone un gran impulso para Adams”, quien se presenta como independiente a las elecciones de noviembre”, comentó ABC News. Así, siguen las buenas y malas noticias para los candidatos, siempre dependiendo de cómo las lean.

En los últimos meses, Trump y el alcalde Adams habían sido considerados aliados. El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Tanto él como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales surgieron por Adams haber cuestionado las políticas migratoria de Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Finalmente Adams fue eximido en abril de 2025 por supuesta orden de Trump al Departamento de Justicia (DOJ) a cambio de apoyar sus políticas migratorias, según sus críticos. Pero eso no ha evitado que Nueva York -tanto la ciudad como el estado, el alcalde Adams y la gobernadora Kathy Hochul, entre otros- enfrenten al momento demandas federales “por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ciudad santuario”, según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Buscando detener a Mamdani y viéndole poco chance a Adams, si Trump apoya a Cuomo enfrenta el riesgo de la ironía: muchos piensan que si el ex gobernador gana la alcaldía de Nueva York en noviembre se lanzará a competir por la presidencia en 2028.