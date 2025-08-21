ATIK: Alta cocina mediterránea desembarca en City Island

City Island, conocida por su encanto marinero, es ahora sede de ATIK, un restaurante que redefine la experiencia culinaria mediterránea en Nueva York. Este nuevo hotspot gastronómico no solo promete sabores excepcionales, sino también un ambiente elegante y relajado a orillas de Eastchester Bay, ideal para quienes buscan una experiencia dock-and-dine con estilo.

El lugar es la más reciente propuesta del restaurador Rafael Robles, reconocido por su exitoso espacio de fusión latina Vistamar, junto a Josh DeCuffa, empresario inmobiliario y residente histórico de City Island, heredero del legado de la icónica tienda costera Jack’s Bait and Tackle. Juntos, han creado un espacio que honra las raíces locales y, al mismo tiempo, eleva la oferta culinaria de la isla.

Su variado menú mezcla platos de Grecia, Italia, Turquía, Francia y España. /Foto: ATIK Restaurant

Con 5,500 pies cuadrados, ATIK se inspira en la estética de una villa mediterránea: puertas de madera clara, paredes en tonos arena, columnas que evocan árboles y detalles clásicos que conviven con toques modernos. El patio exterior frente a la marina, con mobiliario en fibras naturales, mesas de mármol y sombrillas a rayas, es el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer con copa en mano.

“Es un concepto mediterráneo que fusiona comida griega, turca, italiana, francesa y española. La inspiración fue traer una vibra tipo Mykonos y Santorini, pero con un poco de Tulum, con un diseño minimalista y colores neutros que transmiten buena energía”, señala Ricardo Monegro, gerente general y pieza clave en la conceptualización de la experiencia.

Su decoración mezcla los ambientes de las islas griegas con Tulum, según su gerente general./Foto: ATIK Restaurant

Monegro, con experiencia en espacios como Blue Hill at Stone Barns, asegura que ATIK va más allá de la gastronomía:

“No es solo una experiencia gastronómica, sino que se trata de disfrutar del lugar, de la vista. Los fines de semana tenemos shows de belly dancing, saxofonistas, percusionistas y DJs los domingos, algo elevado, más upscale”, agrega.

Sabores del Mediterráneo

Al mando de la cocina está el chef ejecutivo José Castillo, originario de Santo Domingo y con una sólida trayectoria en restaurantes de Nueva York, Miami y Boston. Castillo aprendió a cocinar desde niño, inspirado por las recetas de su madre, y hoy plasma su visión en un menú que combina productos de calidad con técnicas actuales.

“Los carpaccios de pulpo y de res son unos de mis favoritos. Las croquetas de berenjena son excelentes, el skirt steak con risotto, son algunos de los platos que más piden”, comparte el chef, quien asegura que para él cocinar “no es un trabajo, sino su pasión”.

El chef José Castillo, originario de Santo Domingo, está al frente de la cocina./Foto: ATIK Restaurant

El menú incluye:

Bar de crudos: Carpaccio de Wagyu con rúcula y pesto, Tiradito de Hamachi con aguacate y salsa picante, y caviar de esturión siberiano.



Carpaccio de Wagyu con rúcula y pesto, Tiradito de Hamachi con aguacate y salsa picante, y caviar de esturión siberiano. Entradas : Croquetas de berenjena con salsa pomodoro y feta, almejas Little Neck al vino blanco con focaccia, y crabcakes con alioli de mostaza.



: Croquetas de berenjena con salsa pomodoro y feta, almejas Little Neck al vino blanco con focaccia, y crabcakes con alioli de mostaza. Platos principales: Costillas estofadas con polenta trufada, filet mignon con mantequilla de foie gras, chuletas de cerdo Berkshire, y opciones del mar como salmón rey, sole de Dover y paella marinera.



Costillas estofadas con polenta trufada, filet mignon con mantequilla de foie gras, chuletas de cerdo Berkshire, y opciones del mar como salmón rey, sole de Dover y paella marinera. Pastas artesanales: Ravioli de langosta, linguini con tinta de calamar y mac & cheese de orzo con langosta.



Los fines de semana, el brunch de ATIK se convierte en un ritual con ostras y caviar en mesa, acompañado de cócteles creativos diseñados por Camilo Leiva, como el Clam Digger (gin, pera y pepino) o el sofisticado Martini Tiramisu.

Mientras que la carta de vinos, cuidadosamente seleccionada por Monegro, incluye etiquetas europeas y californianas, mientras que la coctelería brilla por su originalidad. Además, ATIK ofrece mocktails para quienes prefieren opciones sin alcohol.

Para los meses fríos, el restaurante planea aprovechar su salón privado con capacidad para 40 personas, ideal para eventos especiales, catas de vino y clases de cocina. A futuro, proyectan instalar un techo retráctil en la terraza para disfrutar del espacio todo el año.

City Island se enriquece con esta nueva propuesta gastronómica.Foto: ATIK Restaurant

“Que vengan a probar y vivir una experiencia única, con la vista, la comida excelente, buenos tragos y gran servicio”, invita el chef Castillo.

ATIK está ubicado en el 555 City Island Avenue, Nueva York, NY 10464. Para reservar, visite: www.atikrestaurant.com