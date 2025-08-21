Beneficiarios del Seguro Social tendrán pagos adelantados por Labor Day

Millones de jubilados y beneficiarios de Ingreso Suplementario de Seguridad de Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán depósitos anticipados este mes de agosto debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, que este año cae el lunes 1 de septiembre.

Cambios en el calendario de pagos

La Administración del Seguro Social (SSA) explicó que, como es costumbre, cuando una fecha de pago coincide con un día festivo o fin de semana, el depósito se adelanta al último día hábil previo.

En este caso, los beneficiarios de SSI ya recibieron su primer cheque el 1 de agosto, pero recibirán un segundo pago el viernes 29 de agosto para compensar la interrupción causada por el feriado.

En cuanto a los pagos regulares del Seguro Social basados en fechas de cumpleaños:

-Los nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año recibieron su pago el 13 de agosto.

-Quienes cumplen entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año lo recibirán el 20 de agosto.

-Finalmente, los nacidos del día 21 al día 31 de cualquier mes el año tendrán su depósito el 27 de agosto.

Monto promedio y ajustes recientes

Actualmente, el beneficio mensual promedio se ubica en $1,976, tras el ajuste por costo de vida (COLA) del 2.5% aplicado en 2025.

En casos de jubilación demorada hasta los 70 años, la pensión puede alcanzar los $5,108 mensuales, de acuerdo con estimaciones del Economic Times.

Problemas con los sobrepagos

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los jubilados. Desde julio, la SSA comenzó a recuperar pagos indebidos reteniendo hasta el 50% de los cheques mensuales de algunos beneficiarios.

Esto ha generado preocupación en organizaciones y expertos legales.

Ashley F. Morgan, abogada consultada por Newsweek, declaró: “Cobrar el 50% de los beneficios de alguien es extremadamente severo. La mayoría de las personas en el Seguro Social que han tenido un sobrepago no tienen otro ingreso. Quitarles la mitad significa dejarlos sin medios para sobrevivir”.

Los afectados pueden solicitar una exención presentando el formulario SSA-632, en especial si demuestran que la reducción compromete su estabilidad financiera.

Consecuencias y recomendaciones

Los grupos defensores de adultos mayores han advertido que estos recortes impactan con mayor fuerza a jubilados afroamericanos y de bajos ingresos, que suelen tener menos ahorros para la vejez.

La SSA recomienda a los beneficiarios verificar con su banco si un pago no se refleja en un plazo de tres días hábiles.

De persistir el problema, deben comunicarse directamente con la oficina de la agencia.

