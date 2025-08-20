Cuánto dinero recibe una persona que se jubila a los 62 años

Cada vez más trabajadores estadounidenses optan por jubilarse en cuanto alcanzan los 62 años, la edad mínima para reclamar los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, hacerlo tan temprano implica aceptar una reducción permanente en los pagos mensuales, lo que puede impactar de forma considerable los ingresos durante la vejez.

Menos dinero por jubilarse temprano

Según el suplemento estadístico del Seguro Social de 2025, cerca de 594,000 personas de 62 años ya reciben estos beneficios.

El pago promedio mensual que perciben es de $1,341.61 dólares, es decir, alrededor de $16,100 dólares al año.

Por otro lado, el promedio general de un jubilado en 2025 es de aproximadamente $1,975 dólares al mes, lo que representa unos $23,700 dólares anuales.

Esto significa que quienes se jubilan a los 62 años ingresan cerca de $7,600 dólares menos al año que el resto de los beneficiarios.

El costo de reclamar antes de tiempo

La Administración del Seguro Social advierte que solicitar los beneficios a los 62 años puede reducir el pago en hasta un 30% en comparación con esperar a la edad plena de jubilación, que actualmente se sitúa entre los 66 y 67 años según el año de nacimiento.

Por el contrario, retrasar la solicitud hasta los 70 años incrementa de manera permanente el beneficio en un 24%.

Es decir, una persona que espere más años puede recibir una pensión sustancialmente mayor, aunque esto depende de su salud, empleo y situación personal.

Por qué algunos deciden jubilarse a los 62

Aunque financieramente no siempre es la mejor decisión, existen razones de peso para acceder a los pagos de inmediato.

Entre ellas están problemas de salud que obligan a dejar de trabajar antes de lo previsto, la pérdida de empleo sin posibilidad de recolocación o la necesidad urgente de ingresos adicionales.

En estos casos, la reducción puede ser asumida como un sacrificio inevitable frente a la imposibilidad de seguir generando ingresos laborales.

