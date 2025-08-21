Circle K da descuento de 40 centavos en gasolina, con una condición

La cadena de gasolineras Circle K anunció el regreso de su promoción más esperada: un descuento de 40 centavos por galón de combustible, disponible por tiempo limitado y bajo ciertas condiciones que los clientes deberán cumplir para aprovecharlo.

Un día especial para ahorrar combustible

La campaña, conocida como ‘Fuel Day’, se lleva a cabo el hoy jueves 21 de agosto, desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche.

Durante esas 18 horas, más de 4,000 estaciones Circle K en todo Estados Unidos ofrecerán el beneficio directamente en el surtidor, sin necesidad de cupones ni anuncios impresos.

La iniciativa ya ha sido aplicada en ocasiones anteriores, en fechas como el 4 de julio, el Día de los Caídos y Acción de Gracias, aunque esta vez no está vinculada a ninguna festividad.

Declaraciones de la empresa

Louise Warner, vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Circle K en Norteamérica, explicó en un comunicado: “La temporada de regreso a clases es emocionante, pero también puede generar presión financiera adicional, por lo que este es el momento adecuado para traer de vuelta el Fuel Day para nuestros valiosos clientes, nuevos y existentes”.

“Queremos ser un miembro confiable de las comunidades a las que servimos, y estamos complacidos de hacer que sea un poco más fácil para las familias con grandes ahorros en el surtidor durante todo el día”, añadió.

Condiciones y recomendaciones para aprovechar el descuento

Aunque el descuento aplica de forma automática, quienes sean miembros del programa de lealtad ‘Inner Circle’ tienen acceso a beneficios adicionales, como recompensas diarias, acumulación de puntos y promociones exclusivas.

Para registrarse, los clientes pueden hacerlo en el sitio web oficial o a través de la aplicación móvil de Circle K.

Los organizadores recomiendan anotar la fecha en el calendario, usar la aplicación para localizar estaciones participantes y aprovechar este tipo de promociones recurrentes que, según la empresa, se repetirán en otros meses del año.

