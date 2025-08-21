window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Circle K da descuento de 40 centavos en gasolina, con una condición

Circle K ofrecerá 40 centavos de descuento por galón el 21 de agosto en más de 4,000 estaciones, pero solo por un día y con condiciones

circle-k-ahorro-gasolina-descuento-agosto-2025

Más de 4,000 estaciones Circle K en todo Estados Unidos ofrecerán el descuento directamente en el surtidor, sin necesidad de cupones ni anuncios impresos. Crédito: fotokaleinar | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

La cadena de gasolineras Circle K anunció el regreso de su promoción más esperada: un descuento de 40 centavos por galón de combustible, disponible por tiempo limitado y bajo ciertas condiciones que los clientes deberán cumplir para aprovecharlo.

Un día especial para ahorrar combustible

La campaña, conocida como ‘Fuel Day’, se lleva a cabo el hoy jueves 21 de agosto, desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche.

Durante esas 18 horas, más de 4,000 estaciones Circle K en todo Estados Unidos ofrecerán el beneficio directamente en el surtidor, sin necesidad de cupones ni anuncios impresos.

La iniciativa ya ha sido aplicada en ocasiones anteriores, en fechas como el 4 de julio, el Día de los Caídos y Acción de Gracias, aunque esta vez no está vinculada a ninguna festividad.

Declaraciones de la empresa

Louise Warner, vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Circle K en Norteamérica, explicó en un comunicado: “La temporada de regreso a clases es emocionante, pero también puede generar presión financiera adicional, por lo que este es el momento adecuado para traer de vuelta el Fuel Day para nuestros valiosos clientes, nuevos y existentes”.

“Queremos ser un miembro confiable de las comunidades a las que servimos, y estamos complacidos de hacer que sea un poco más fácil para las familias con grandes ahorros en el surtidor durante todo el día”, añadió.

Condiciones y recomendaciones para aprovechar el descuento

Aunque el descuento aplica de forma automática, quienes sean miembros del programa de lealtad ‘Inner Circle’ tienen acceso a beneficios adicionales, como recompensas diarias, acumulación de puntos y promociones exclusivas.

Para registrarse, los clientes pueden hacerlo en el sitio web oficial o a través de la aplicación móvil de Circle K.

Los organizadores recomiendan anotar la fecha en el calendario, usar la aplicación para localizar estaciones participantes y aprovechar este tipo de promociones recurrentes que, según la empresa, se repetirán en otros meses del año.

Sigue leyendo:
5 lugares en donde nunca deberías usar tu tarjeta de débito
5 razones para cancelar la membresía de Walmart+
5 cosas que puedes comprar en Costco sin tener membresía

En esta nota

ahorro de gasolina
Trending
Contenido Patrocinado
Trending