Cliente de DoorDash destroza auto de conductora en Milwaukee tras fallida entrega de alitas

En un extraño y violento incidente, una repartidora de DoorDash en Milwaukee, Faith Morris, está enfrentando consecuencias luego de que un cliente la rastreara hasta su casa y destrozara su vehículo tras una fallida entrega de comida.

¿Qué pasó?

Los hechos se registraron a mediados de julio, pero apenas está resonando la historia, cuando Morris recibió un pedido de comida de alto valor mientras estaba en su zona de entrega.

“Era un pedido muy costoso y estaba cerca“, dijo Morris a Fox 6. Ella decidió aprovechar la oportunidad para ganar algo de dinero extra esa noche. Para completar la entrega, metió a sus hijos en el auto y se dirigió a comprar la comida.

Sin embargo, durante el trayecto, Morris enfrentó un problema técnico cuando su servicio telefónico se cortó debido a una factura vencida, lo que dejó su aplicación DoorDash fuera de servicio.

“A los cinco minutos, T-Mobile me apagó el teléfono. Me quedé en shock”, recordó Morris. “Llegué al lugar, pero la dirección no cargaba y no pude contactar al cliente”, agregó.

La persecución y el ataque

Después de no poder completar la entrega, Morris regresó a su casa y, utilizando wifi, intentó ponerse en contacto con el cliente para explicar la situación. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado.

“De repente, recibo mensajes de texto del cliente diciendo que les estoy robando la comida”, explicó Morris. Aunque trató de aclarar que no tenía intención de robar, la situación empeoró rápidamente.

Poco después, el cliente, aparentemente frustrado, apareció en la puerta de Morris.

“Recogieron un ladrillo de la casa del vecino y lo tiraron contra mi parabrisas”, relató. Morris, alarmada, observó el daño desde una ventana, calculando que el incidente dejó daños por unos $6,000 en su Mitsubishi 2024.

Posible rastreo a través de DoorDash

Morris sospecha que el cliente la rastreó a través de la misma aplicación de DoorDash. De acuerdo con sus declaraciones, otro vehículo llegó con el sospechoso al lugar, lo que refuerza la idea de que el cliente pudo haber utilizado los datos de ubicación para encontrarla.

El ataque dejó a Morris sorprendida y consternada, mientras que el daño a su automóvil impidió que pudiera continuar trabajando como conductora para DoorDash. “Nunca pensé que una situación como esta podría escalar tan rápido”, concluyó Morris.

La respuesta de DoorDaesh

DoorDash, por su parte, condenó las acciones del cliente, destacando que lo expulsaron permanentemente de la plataforma. Un portavoz de la compañía aseguró que las acciones del cliente fueron “inaceptables” y reafirmó su compromiso con la seguridad de sus repartidores.

