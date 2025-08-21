Hija de Hulk Hogan tras muerte de su padre: “Necesito ver las imágenes de la cámara corporal y llamadas al 911”

La muerte del legendario luchador de la WWE, Hulk Hogan, va camino a convertirse en polémica. Su hija, Brooke Hogan, sigue cuestionado la causa oficial del fallecimiento y a través de sus redes sociales compartió su última idea.

La actriz y cantante de 38 años aseguró haber recibido múltiples llamadas de profesionales de la medicina y policías que estuvieron con su padre el día de su muerte. Según Brooke, la sugerencia de estas personas es investigar más sobre la causa del fallecimiento y dudar de la versión oficial.

Brooke Hogan claims bodycam footage will shed more light on #HulkHogan s death ! pic.twitter.com/5iGYfS310T — Wrestlefanent (@Wrestlefanent1) August 21, 2025

“Dicen que necesito ver las imágenes de la cámara corporal y que necesito conseguir las cintas del 911 porque supuestamente contienen información que potencialmente podría arrojar suficiente luz para cambiar la narrativa que todos hemos estado escuchando”, expresó en sus stories de Instagram.

“Esos mismos profesionales sienten tan fuertemente lo que presenciaron que han continuado contactándome y presionándome para encontrar respuestas hasta el día de hoy”, añadió.

No obstante, en el relato, la hija de Hogan detalló que toda la información relativa a las grabaciones de cámaras corporales y las llamadas al 911 “está bajo resguardo” y no está disponible a través de solicitudes públicas de información.

Sin embargo, reconoció que sus planes solo pueden darse con autorización de la última pareja que tuvo Hogan. “Todo depende de la esposa de mi papá, Sky Daily, y yo no tengo control sobre nada. No puedo hacer nada”, escribió.

¿Por qué Brooke Hogan duda sobre el diagnóstico de muerte de su padre?

Las autoridades forenses del estado de Florida confirmaron que Hulk Hogan murió por un infarto agudo de miocardio, consecuencia directa de una leucemia linfocítica crónica.

Brooke compartió que nunca estuvo enterada sobre el cáncer de su padre. Incluso, lo puso en duda asegurando que era prácticamente imposible que no se le hubiera detectado antes, pues ella tuvo acceso a exámenes sanguíneos y fue testigo de múltiples cirugías del ícono de la WWE.

“Eso es lo que me tiene desconcertado (…) porque están diciendo: ‘Oh, tenía leucemia’. Y vi su análisis de sangre cada vez. Un médico dijo que su sangre es como la de un hombre de 25 años. Quiero decir, él cuidó más su cuerpo”, reveló.

“Iba a un especialista antienvejecimiento y también, solo después de pasar por todas las cirugías, tienes que hacer un panel de sangre antes de cualquier cirugía mayor. ¿Cómo es que nadie captó un alto recuento de glóbulos blancos?”, indicó.

Hulk Hogan, cuyo verdadero nombre era Terrence Gene Bollea, murió el pasado 24 de julio a los 71 años en su residencia de Clearwater. El personal médico de emergencia que llegó al lugar intentó salvarle la vida, pero las maniobras no tuvieron éxito.



