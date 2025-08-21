Jannik Sinner vuelve a los entrenamientos y dirá presente en el US Open 2025

El tenista italiano Jannik Sinner está de vuelta. Después de tomarse dos días de descanso, y borrarse del torneo mixto del US Open por el virus que le obligó a abandonar disputados cinco juegos de la final de Cincinnati, el italiano regresó a los entrenamientos en las canchas de New York.

Sinner se vistió de corto para practicar por espacio de dos horas con el argentino Francisco Comesaña.

El número 1 mundial saltó a la central Arthur Ashe inmediatamente después de Carlos Alcaraz. La organización concede un tiempo máximo de una hora en la cancha principal y por eso Jannik tiene reservada antes otra superficie anexa a la instalación por espacio de 60 minutos.

El camino de Sinner en el US Open

El defensor del título obtenido en 2024 ya sabía que sólo podía enfrentar al español en la gran definición en el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Sin embargo, el sorteo puso del lado del cuadro de Alcaraz al legendario Djokovic, otro de los grandes favoritos y cuatro veces campeón en New York (2011, 2015, 2018, 2023).

El primer rival de Sinner en el debut será el checo Vit Kopriva, número 87 del mundo, en un duelo inédito para ambos dentro del circuito ATP.

En una proyección dentro del cuadro, el oriundo de Bolzano podría medirse en cuartos de final con dos tenistas de buena actualidad: el británico Jack Draper (5º) o el italiano Lorenzo Musetti (10º).

Djokovic va por su quinto título en el US Open

El estadounidense Learner Tien (49ª), de 19 años, finalista del Next Gen ATP Finals 2024, será el rival en la primera ronda para Djokovic, en otro partido inédito dentro del circuito.

El serbio, máximo ganador de Grand Slam con 24 título, podría tener un duelo de mayores complicaciones en la cuarta ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe (17º) o el danés Holger Rune (11º), mientras que en cuartos se mediria con el local Taylor Fritz, número 4 del mundo.

