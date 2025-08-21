Jorge Hernández de Los Tigres del Norte afirma que su acordeón lo protegió

Su fiel compañero de vida, el acordeón, salvó Jorge Hernández de Los Tigres del Norte de sufrir una fuerte lesión en la cabeza o en un brazo tras su aparatosa caída en un show en San Luis Potosí.

El cantante y líder de la agrupación, de 72 años, se reportó bien y sin afectaciones tras el percance, el domingo, al tropezar en el show en que presentaban La Lotería Tour 2025 en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

“Mi acordeón fue el que me salvó de que me hubiera golpeado la cabeza con el suelo o me hubiera quebrado un brazo o cosas de esas“, dijo vía telefónica desde su casa, en California, en una entrevista con Agencia Reforma.

“Después de que suceden las cosas, uno dice: ‘Me hubiera pasado esto si no tuviera el instrumento conmigo’, porque el instrumento me salvó realmente, porque caí arriba del acordeón. Como que el acordeón me ayudó a que me hiciera bolita y cayera con él abrazado“, agregó.

El momento en que el fundador de “Los Jefes de Jefes” tropieza y cae en un extremo del escenario mientras tocaban el tema “La Lotería” se hizo viral en videos.

“Una caída así, como esta, es la primera vez en mi vida, y espero que sea la última, porque ¡híjole!”, expresó Jorge entre risas.

¡Increíble! Jorge Hernández de Los Tigres del Norte cae en pleno show, pero su fiel acordeón lo salva de lesiones graves. #RegístrateGratis https://t.co/Zjymvph77Q — Reforma Gente! (@reformagente) August 20, 2025

¿Qué provocó el accidente de Jorge Hernández?

“Fui muchas veces a esa área del escenario, había unas luces en el corredor, y había una que se salía hacia afuera. Entonces, mis ojos miraban la línea, sí veía esa luz, pero cuando me paré ahí, cerquita, quise dar el paso hacia la derecha y me tropiezo con esa luz, con el pie izquierdo, y ya no tuve con qué apoyarme, y me voy… y bueno… ya viste la caída”, contó en la entrevista.

“Abracé el acordeón, y como iba cantando y al mismo tiempo iba tocando, caigo y me levanto, pero sin reaccionar o pensar que había sido una caída, y me levanté sin lesiones ni nada. No tengo absolutamente nada, no siento nada en mi cuerpo. No tengo golpes. Tengo un moretito (moretón) chiquitito. Según lo que veo en el video, nunca dejé de cantar y seguí hasta que terminó la canción”.

En redes, la gente destacó su profesionalismo por no dejar de cantar pese a la caída. Ahora, él recuerda que cuando volvió con el público fue reconocido con muchos aplausos.

“Eso hace que uno se sienta diferente, y mi cuerpo no sentía nada, dije: ‘A la mejor me quebré un pie, una mano’, y no, no he sentido absolutamente nada, quién sabe después de las 72 horas, a ver cómo me va”.

Aunque no tiene dolores, se realizará un chequeo médico completo para descartar cualquier lesión futura.

