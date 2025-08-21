Jules Koundé renueva con el FC Barcelona hasta el 2030 con el objetivo de la Champions League

El defensor francés Jules Koundé escenificó junto a Joan Laporta la renovación de su contrato hasta el 2030 con el FC Barcelona.

Vestido con un traje blanco y con corbata, el francés accedió a las oficinas del club donde le esperaba el presidente en su despacho.

Koundé inicia esta nueva etapa con el Barcelona marcándose el objetivo máximo. “Es normal que nos pidan la Champions porque tenemos la calidad para ganarla. Notamos que a la gente le gusta cómo jugamos. No es un peligro tener esta presión, la Champions es un objetivo teniendo el equipo que tenemos. No nos obsesiona, pero igual no hay que hablar todos los días de ella, pero es un objetivo, soñamos con ganarla”.

Lamine Yamal merecedor del Balón de Oro

En cuanto a su posición en el campo comentó entre risas que “esta pregunta siempre vuelve, estoy cada vez más cómodo de lateral. Depende de lo que quiera el míster, pero siendo honesto siempre me definiré como central reconvertido. Es lo que he sido toda mi vida. Ni cuando se ha ido Iñigo he hablado con Flick de cambiar de posición”.

“Jugar con Lamine delante no perjudica, al contrario tengo una gran relación con alguien tan brillante. Es un jugador de equipo que trabaja por el equipo. No defiende cómo otro más porque necesita esa energía para atacar y lo entiendo. No me molesta defender más si luego el tío te decide el partido. ¿Si se merece el Balón de Oro? Me pones en un lío porque también está Ousmane, pero sí que se merece el Balón de Oro”, expuso Koundé.

Koundé reconoció estar “muy contento de renovar el contrato. Ha sido sencillo porque las dos partes teníamos la misma voluntad. Estoy feliz en la ciudad, el club y el equipo. Como objetivo es que el cielo es el límite. Cada temporada la empezamos compitiendo para todos los títulos. La temporada pasada nos faltó muy poco y vamos a por más”.

Buenos números en el FC Barcelona

Jules lleva 142 partidos de blaugrana a pocos de los 193 de Abidal, el jugador francés que más ha vestido la zamarra del Barça: “Lo tengo presente, ojalá pueda superarle, sería un orgullo muy grande. Eric Abidal es una leyenda, pero hasta ahora me quedo con haber ganado la Liga en el campo del Espanyol con un gol mío en mi primera temporada y obviamente la final de Copa contra el Real Madrid con el gol decisivo en el 116 en la prórroga que nos dio la victoria, ojalá pueda dar más alegrías a la afición en los próximos cinco años. Ese gol fue un momento bonito, pero no un punto de inflexión. Era una final, contra el Madrid, y había un plus, pero veo ese gol como la reivindicación del defensa ante los delanteros, que es lo normal”.

Añadió que “estoy muy orgulloso de poder completar ocho temporadas en este equipo. Ganar títulos siempre ha sido mi sueño y creo que tenemos equipo para competir contra cualquiera. No aspiro a ser leyenda, eso es cosa de la gente, pero sí que he recibido mucho cariño de la gente”

Preguntado por su suplencia en el primer partido dijo que “valoro la competencia con Eric, que es un gran jugador. Me siento recuperado físicamente, me siento bien. La competencia nos hace ser mejores a todos y Eric siempre lo hace muy bien. Soy exigente conmigo mismo y espero mejorar respecto a la temporada pasada”.

